ゴルドウインが大幅続伸、インバウンド需要が成長を牽引し９月中間期営業益は３４％増

ゴールドウイン<8111.T>が大幅続伸している。６日の取引終了後、２６年３月期第２四半期累計（４～９月）の連結決算を発表した。売上高が５５５億８９００万円（前年同期比４．２％増）、営業利益が６９億５９００万円（同３３．５％増）になった。同時に取得総数１２０万株（自己株式を除く発行済み株式総数の０．８７％）、取得総額２５億円を上限とする自社株買いを開示した。大幅な営業増益と株主還元姿勢を評価する買いが優勢になっている。



９月中間期は主力ブランド「ＴＨＥ ＮＯＲＴＨ ＦＡＣＥ」が直営店を中心に実需回復が進み、アパレル・ギアともに売上高が前年同期を上回った。猛暑でＴシャツや軽量シェルなどが好調。特にライフスタイル領域で東アジアを中心とするインバウンド需要が成長を牽引した。一方、最終利益は６７億９８００万円（同１３．６％減）で着地。持ち分法適用会社のＹＯＵＮＧＯＮＥ ＯＵＴＤＯＯＲ（韓国）はトップラインが前年並みだったが、為替変動やコスト上昇などを受けて減益となり、ゴルドウインの投資利益が大きく減少した。



自社株買いの取得期間は７日から２６年１月３０日まで。東京証券取引所における市場買い付けで実施する。株主還元の充実と資本効率の向上を図りつつ、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行に備える。



出所：MINKABU PRESS