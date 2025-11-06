ビーマップがＳ高カイ気配、フィジカルＡＩ共同研究「プロジェクトＨａｗａｉｉ」始動

ビーマップ<4316.T>がストップ高の水準の１０６４円でカイ気配となっている。５日、エジソンエーアイ（東京都港区）及びＡＩバイオメディカル（同千代田区）と、デジタルツインとバイオ３Ｄプリンターをリアルタイムに連携させるフィジカルＡＩの共同研究「プロジェクトＨａｗａｉｉ」を始めたと発表しており、材料視された。



研究ではＡＩによる画像解析とデジタルツイン技術を活用し、バイオ３Ｄプリンターでの再生臓器造形プロセスをリアルタイムで制御する。仮想空間上の臓器モデルと現実の造形プロセスを常時同期し、ＡＩがプリンターの動作を動的に補正することで、成長や個体差に応じて変化する「生きた設計図」に基づく臓器再生を目指す。研究から３年目に医療現場での実証実験や規制対応を経て、事業化に向けた準備と体制構築を進める予定だ。



出所：MINKABU PRESS