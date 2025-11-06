【本日の見通し】ドル円はドル高継続を期待も、動きは慎重か



昨日は東京午前に株安をきっかけとした世界的なリスク警戒の動きに売りが強まり、ドル円は一時１５２円９０銭台を付けた。その後反発し、東京市場で下げ分をほぼ解消すると、海外市場でさらに反発し、１５４円３６銭まで上昇。米ＡＤＰ、ＩＳＭ非製造業の好結果が支え。特にＩＳＭ非製造業の強さは米利下げ期待を後退させるものとなり、ドル買いの流れにつながった。



いったん１５２円台まで調整が入った後の上昇だけに、過熱感が後退しており、さらなる上昇を期待できる展開。もっとも１５４円台半ばから１５５円にかけては売り注文が入っているとみられ、動き自体は慎重なものとなりそう。１５３円台後半の堅調さを確認しながらの推移が見込まれる。



クロス円も昨日東京午前の下げから反発し、上を意識する展開。昨日１７５円７０銭台を付けたユーロ円は、１７７円台に乗せてきている。１７６円５０銭前後がしっかりすると、上を試す可能性がありそう。ポンド円は昨日１９９円００銭台までポンド売りが出た。英財政赤字懸念もあり売りが出やすい地合い。その後の円売りに２０１円台まで回復も、今日の英中銀金融政策会合次第では上下ともにリスクがあり、発表までは動きにくい。英中銀金融政策会合は大方が据え置きの予想も、米、英大手金融機関が利下げの予想を出すなど、利下げ期待がある程度残っており、波乱含みとなっている。



ユーロドルは１．１４台後半推移。下げは１．１４６９までと限定的なものに留まり、戻りも１．１５００を付けずと、上下ともに動きが限定的。この後もレンジ取引中心の動きか。ポンドドルは対円同様に英中銀金融政策会合にらみ。少数派予想となっている利下げの実施や、据え置きでも投票結果が前回の７対２から、利下げに寄った場合はポンド売りがありそう。



MINKABUPRESS 山岡



外部サイト