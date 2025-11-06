¾¼ÏÂ50Ç¯Âå¤Îà¤Þ¤º¤µá´°Á´ºÆ¸½¡ª¡©¡¡²û¤«¤·¤ÎÌ£¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡Ö¾¼ÏÂ¤Îµë¿© ¡ÁÀäÌÇ´í×ü¿©¥Õ¥§¥¢¡Á¡×³«ºÅ
³§¤µ¤ó¤Ï³Ø¹»¤Îµë¿©¤Ç²¿¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÀäÌÇ´í×ü¡ª¡©¡¡¡Ö¤Ê¤Ä¤«¤·¤Îµë¿©¡×¥»¥Ã¥È¤ò¸«¤ë
¤¢¤ë¤¤¤Ï¡¢²¿¤¬·ù¤¤¤À¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡£
¹¥¤¤À¤Ã¤¿¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¶ì¼ê¤À¤Ã¤¿¥á¥Ë¥å¡¼¤â¡¢º£»×¤¨¤Ð²û¤«¤·¤¤¡£
¤â¤¦°ìÅÙÌ£¤ï¤¤¤¿¤¤¡½¡½¤½¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤«¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¡¢¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¤½¤ó¤Ê³§¤µ¤ó¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¡¢ÅÔÆâ¤Ç3Æü´Ö¸ÂÄê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
¤½¤ÎÌ¾¤â¥º¥Ð¥ê¡¢¡Ö¾¼ÏÂ¤Îµë¿© ¡ÁÀäÌÇ´í×ü¿©¥Õ¥§¥¢¡Á¡×¤À¡£
ÁÉ¤ë»×¤¤½Ð¤¿¤Á
¤¢¤²¤Ñ¤óÀìÌçÅ¹¤Î¡Öµë¿©¤Î¤ª¤Ð¤µ¤ó¡×¤Ï11·î7Æü¡Á9Æü¤Î´ü´Ö¡¢²û¤«¤·¤Îà¾¼ÏÂ¤Îµë¿©á¤òÃé¼Â¤ËºÆ¸½¤·¤¿¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¡¢ÅìµþÅÔÈ¬²¦»Ò»Ô¤Î¡Öµë¿©¤Î¤ª¤Ð¤µ¤ó¥«¥Õ¥§¥Æ¥ê¥¢¡×¤ÇÄó¶¡¤¹¤ë¡£
³Ø¹»¤Î¶µ¼¼¤Î¤è¤¦¤ÊÉô²°¤Ç¡¢³Ø¹»¤Î¶µ¼¼¤Î¤è¤¦¤Ê´ù¤È°Ø»Ò¤Ç¡¢µë¿©¤Î¤è¤¦¤Ê¥¢¥ë¥Þ¥¤¥È¤Î¿©´ï¤Ç¡¢¡Ö¤¢¤²¤Ñ¤ó¡×¤ä¡Ö¥½¥Õ¥ÈÌÍ¡×¡¢¡Ö¥«¥ì¡¼¥·¥Á¥å¡¼¡×¤ä¡ÖÃ¦»éÊ´Æý¡×¤Ê¤É¤ò´Þ¤à¡¢¾¼ÏÂ50Ç¯Âå¤Îµë¿©¤òºÆ¸½¤·¤¿¥»¥Ã¥È¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£Ã¦»éÊ´Æý¤Ï¡¢Åö»þ¤Îà¤Þ¤º¤µá¤òÃé¼Â¤ËºÆ¸½¤·¤¿¤â¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¥®¥ê¥®¥êZÀ¤Âå¤Îµ¼Ô¤Ë¤Ï(¤ª¤½¤é¤¯ÃÏ°èÅª¤ÊÆÃ¿§¤â¤¢¤ê¡¢)ÆëÀ÷¤ß¤¬¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ð¤«¤ê¤À¤¬¡¢»É¤µ¤ë¿Í¤Ë¤Ï¤È¤³¤È¤ó»É¤µ¤ë´é¤Ö¤ì¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£30ÂåÁ°È¾¤ÎJ¥¿¥¦¥ó¥Í¥Ã¥ÈÊÔ½¸Ä¹¤Ï¡ÖÃ¦»éÊ´Æý°Ê³°Á´ÉôÃÎ¤Ã¤Æ¤ë...²û¤«¤·¤¤......¡×¤È¤¦¤á¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¥½¥Õ¥ÈÌÍ¤ÏÄêµ¬¤Ç4¤Ä¤ËÀéÀÚ¤Ã¤Æ¿©¤Ù¤¿¤Ê¤¡¡×¤È¤«¡¢¡ÖÃ¦»éÊ´Æý¤Ï¤Þ¤º¤«¤Ã¤¿¤Ê¤¡¡×¤È¤«¡¢¡Ö¥«¥ì¡¼¥·¥Á¥å¡¼¤Ã¤Æ·ë¶É¤Ê¤ó¤À¤Ã¤¿¤ó¤À......¡×¤È¤«¡¢Åö»þ¤Î»×¤¤½Ð¤¬ÁÉ¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ï¡¢¥½¥Õ¥ÈÌÍ¤â¤¢¤²¤Ñ¤ó¤â¡¢¥ß¡¼¥È¥½¡¼¥¹¤â¥«¥ì¡¼¥·¥Á¥å¡¼¤â¡¢¥Ó¥óµíÆý¤âÃ¦»éÊ´Æý¤â¡¢Á´Éô¾è¤»¤Î¡Ö¤¿¤Î¤·¤¤µë¿©¡×¡Ê2300±ß¡Ë¤È¡¢¥½¥Õ¥ÈÌÍ¡¦¤¢¤²¤Ñ¤ó¡¦¥Õ¥ì¥ó¥Á¥µ¥é¥À¡¦¥Ó¥óµíÆý¤Ë¥«¥ì¡¼¥·¥Á¥å¡¼¤¬ÉÕ¤¯¡Ö¤Ê¤Ä¤«¤·¤Îµë¿©C¡×¡¢¥ß¡¼¥È¥½¡¼¥¹¤¬ÉÕ¤¯¡Ö¤Ê¤Ä¤«¤·¤Îµë¿©M¡×¡Ê¤¤¤º¤ì¤â1500±ß¡Ë¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¡Ö¤¦¤Þ¤¤¤â¤Î¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ëºî¤ì¤ëº£¤Î»þÂå¤Ë¡¢¶ì¿´»´Øë¤ÎËö¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¡×¤Èëð¤ï¤ì¤ë¤Û¤É¤Î¡¢à¤¢¤Îº¢¤ÎÌ£á¤ÎºÆ¸½¡£º£¤Ï¤â¤¦¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢¤Þ¤µ¤ËàÀäÌÇ´í×ü¼ïá¤Êµë¿©¤¿¤Á¤òºÆ¤ÓÌ£¤ï¤¨¤ëµ®½Å¤Êµ¡²ñ¡£
º£¤Î¿©»ö¤Ë´·¤ì¤¿²æ¡¹¤ÎÀå¤Ï¤³¤ì¤ò¤É¤¦´¶¤¸¤ë¤Î¤«¡©¡¡µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Ï¡¢¤¼¤ÒÈ¬²¦»Ò¤Ø¡£