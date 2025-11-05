女性芸人の頂点を決める「女芸人No.1決定戦 THE W 2025」は5日、東京・上野の飛行船シアターで準決勝2日目を行い、ファイナリスト8組を発表した。

準決勝には40組が出場。決勝8組の狭き門を目指し、4、5日の2日間にわたり激戦を繰り広げた。テレビでも活躍すし、昨年のファイナリストでもあるキンタロー。、ぼる塾、おかずクラブ、河邑ミクは準決勝で敗退した。

決勝進出を決めたのは、紺野ぶるま、もめんと、電気ジュース、エルフ、ニッチェ、とんでもあや、ヤメピ、パンツ万博の8組。ニッチェは7年ぶり3度目の進出となった。初ファイナルは5組。その中でも、とんでもあやは、50歳で芸歴11年のピン芸人という異色の存在。「うそ？ありがとうございます！私だけの力じゃないんで。ソニーの先輩とか後輩とか同僚のおかげなんで…優勝目指して頑張ります！」と、何度も飛び上がって大喜びした。

今年で9回目を迎えた大会は、史上最多の1044組がエントリー。優勝者には優勝賞金1000万円と、副賞の日テレ系番組出演権と冠特番が贈られる。決勝は日本テレビ系で、12月13日午後7時から生放送される。