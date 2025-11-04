¡ã¿©¤ÙÊª¤Îº¨¤ß¤Ï¤º¤Ã¤È¡Ä¡äµÁÊì¤Î¸ý½Ð¤·¡Ö¿©Èñ¥±¥Á¤ë¤Ê¡ªµÔÂÔ¤À¡ª¡×ÀÎ¤È¤Ï°ã¤¦¤Î¤Ë¡Ä¡ÚÂè2ÏÃ¤Þ¤ó¤¬¡Û
»ä¤Ï¥«¥ª¥ê¡Ê40ºÐ¡Ë¡£ºÇ¶áÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤ÏÌ¼¡¦¥ê¥ó¡Ê13ºÐ¡Ë¤Î¿©Íß¡£Ä«¤´¤Ï¤ó¤Ï¾®³ØÀ¸¤Î¤È¤¤«¤é¿©¥Ñ¥ó1Ëç¡£Ì¼¤Ï¤½¤ì¤Ç¤ÏÂ¤ê¤Ê¤¤¤È¸À¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£¤±¤ì¤É¡¢¤ï¤¬²È¤ÏÄ«¤´¤Ï¤ó¤ò½Ð¤¹½¬´·¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Ä«¤òÈ´¤¯¤Î¤ÏÀáÌó¤ä¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Ë¤â¤Ê¤ë¤«¤é¤Á¤ç¤¦¤É¤è¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡£»ä¤âÃ¶Æá¤â¾®¿©¤Ç¡¢Ä«¤´¤Ï¤ó¤Ï¤¤¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¤·¤ÆÌ¼¤À¤±¤¬¤³¤ó¤Ê¤Ë¿©¤Ù¤¿¤¬¤ë¤Î¤«¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Ì¼¤Ï¡¢²æËý¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È²È¤ÎÎ¢¤Ë½»¤àµÁÎ¾¿Æ¤ËÄ«¤´¤Ï¤ó¤ò¤â¤é¤¤¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ã¶Æá¤Ï¸©³°¤Î³Ø¹»¤Ë¿Ê³Ø¤·¤¿´Ø·¸¤Ç¡¢Áá¤¯¤ËµÁ¼Â²È¤ò½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ÏÄ«¤´¤Ï¤ó¤ò¿©¤Ù¤ë½¬´·¤¬¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢²È¤ò½Ð¤Æ¤«¤é¹¥¤¤Ê¤È¤¤Ë¿©»ö¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê³Ú¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤ÏÀÎ¤«¤éÄ«¤´¤Ï¤ó¤Ï¤Ê¤·¡£Ãë¤´¤Ï¤ó¤«Ìë¤´¤Ï¤ó¡¢¤É¤Á¤é¤«¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¿©¤Ù¤ì¤Ð1Æü1¿©¤Ç¤¹¤ß¤Þ¤¹¡£Ã¶Æá¤Ïº£¤Ç¤ÏÄ«¤´¤Ï¤ó¤Ï¤Ê¤·¤Ç¥³¡¼¥Ò¡¼¤Î¤ß¡£µÁÊì¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÏÃ¤¬³ú¤ß¹ç¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
µÔÂÔ¤À¤Ê¤ó¤ÆÂç¤²¤µ¤Ç¤¹¡£Ä«¤´¤Ï¤ó¤¯¤é¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤âÂç¾æÉ×¤Ê¤Î¤Ë¡Ä¡Ä¡£Ä«¤´¤Ï¤ó¤è¤ê¤â³°¿©¤ÎÊý¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡©
ÏÃ¤ÎÄÌ¤¸¤Ê¤¤µÁÊì¤Ë¤É¤¦À¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¸Å¤¤¹Í¤¨¤Î¿Í¤Ë¤Ï²¿¤ò¸À¤Ã¤Æ¤â¥À¥á¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Ì¼¤¬µÁÊì¤ËÄ«¿©¤ò¤â¤é¤¤¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤Ç¡¢»ä¤â¤ª¾®¸À¤ò¤â¤é¤¦²ó¿ô¤¬Áý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤Æ¤â¶ìÄË¤Ç¤¹¡£¤¦¤Á¤Î¤ä¤êÊý¤Ë¸ý¤ò½Ð¤·¤Æ¤Û¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Ì¼¤ÏÉáÄÌÂÎ·¿¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤âÁé¤»¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢¤³¤ì°Ê¾å¿©»ö¤òÁý¤ä¤·¤¿¤é³Î¼Â¤ËÂÀ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê¿©Íß¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¹¤ì¤Ð¡¢ÀáÌó¤Ë¤â¤Ê¤ë¤Î¤Ë¡Ä¡Ä¡Ë½÷¤Î»Ò¤Ê¤ó¤À¤«¤é¡¢¸«¤¿ÌÜ¤Î¤¿¤á¤Ë¤âÁé¤»¤Æ¤¤¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¤±¤ì¤ÉµÁÊì¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤¦¤ë¤µ¤¤¤Î¤Ç¡¢Ì¼¤ÈÆ±µéÀ¸¤Î¿©»öÎÌ¤âÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
µÁÊì¤â¡Ö¼þ¤ê¤¬Æ±¤¸¤¯¤é¤¤¤Î¿©»öÎÌ¡×¤À¤È¤ï¤«¤ì¤Ð°Â¿´¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¸¶°Æ¡¦¥Þ¥Þ¥¹¥¿¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡¡µÓËÜ¡¦Êª¹¾Áë¹á¡¡
Ã¶Æá¤Ï¸©³°¤Î³Ø¹»¤Ë¿Ê³Ø¤·¤¿´Ø·¸¤Ç¡¢Áá¤¯¤ËµÁ¼Â²È¤ò½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ÏÄ«¤´¤Ï¤ó¤ò¿©¤Ù¤ë½¬´·¤¬¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢²È¤ò½Ð¤Æ¤«¤é¹¥¤¤Ê¤È¤¤Ë¿©»ö¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê³Ú¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤ÏÀÎ¤«¤éÄ«¤´¤Ï¤ó¤Ï¤Ê¤·¡£Ãë¤´¤Ï¤ó¤«Ìë¤´¤Ï¤ó¡¢¤É¤Á¤é¤«¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¿©¤Ù¤ì¤Ð1Æü1¿©¤Ç¤¹¤ß¤Þ¤¹¡£Ã¶Æá¤Ïº£¤Ç¤ÏÄ«¤´¤Ï¤ó¤Ï¤Ê¤·¤Ç¥³¡¼¥Ò¡¼¤Î¤ß¡£µÁÊì¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÏÃ¤¬³ú¤ß¹ç¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
µÔÂÔ¤À¤Ê¤ó¤ÆÂç¤²¤µ¤Ç¤¹¡£Ä«¤´¤Ï¤ó¤¯¤é¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤âÂç¾æÉ×¤Ê¤Î¤Ë¡Ä¡Ä¡£Ä«¤´¤Ï¤ó¤è¤ê¤â³°¿©¤ÎÊý¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡©
ÏÃ¤ÎÄÌ¤¸¤Ê¤¤µÁÊì¤Ë¤É¤¦À¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¸Å¤¤¹Í¤¨¤Î¿Í¤Ë¤Ï²¿¤ò¸À¤Ã¤Æ¤â¥À¥á¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Ì¼¤¬µÁÊì¤ËÄ«¿©¤ò¤â¤é¤¤¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤Ç¡¢»ä¤â¤ª¾®¸À¤ò¤â¤é¤¦²ó¿ô¤¬Áý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤Æ¤â¶ìÄË¤Ç¤¹¡£¤¦¤Á¤Î¤ä¤êÊý¤Ë¸ý¤ò½Ð¤·¤Æ¤Û¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Ì¼¤ÏÉáÄÌÂÎ·¿¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤âÁé¤»¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢¤³¤ì°Ê¾å¿©»ö¤òÁý¤ä¤·¤¿¤é³Î¼Â¤ËÂÀ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê¿©Íß¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¹¤ì¤Ð¡¢ÀáÌó¤Ë¤â¤Ê¤ë¤Î¤Ë¡Ä¡Ä¡Ë½÷¤Î»Ò¤Ê¤ó¤À¤«¤é¡¢¸«¤¿ÌÜ¤Î¤¿¤á¤Ë¤âÁé¤»¤Æ¤¤¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¤±¤ì¤ÉµÁÊì¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤¦¤ë¤µ¤¤¤Î¤Ç¡¢Ì¼¤ÈÆ±µéÀ¸¤Î¿©»öÎÌ¤âÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
µÁÊì¤â¡Ö¼þ¤ê¤¬Æ±¤¸¤¯¤é¤¤¤Î¿©»öÎÌ¡×¤À¤È¤ï¤«¤ì¤Ð°Â¿´¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¸¶°Æ¡¦¥Þ¥Þ¥¹¥¿¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡¡µÓËÜ¡¦Êª¹¾Áë¹á¡¡