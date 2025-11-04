10月27日、日本学術会議を国から切り離して特殊法人化する新法成立（6月11日）以降、初めての学術会議総会が東京都内で開かれ、小野田紀美・内閣府特命担当相が冒頭で挨拶をおこなった。

小野田氏は「法人化は独立性、自律性を抜本的に高めることにより、（学術会議の）機能強化を図るものだ」と強調。「わが国にある素晴らしい科学技術の種をしっかりと社会実装することで、科学技術立国を実現していけるよう、政府としても学術会議の取り組みをさまざまな形で支援する」と抱負を述べた。

こうした小野田氏の活動について疑義を呈したのが映画評論家、町山智浩氏だ。町山氏は、Xに記事を貼り付け、

《偏差値35で学術会議担当？》

と投稿。小野田氏の“学歴”を理由に、学術会議を担当することに疑義を呈した。

「町山氏は翌29日にも、《日本をここまで貧しくした安倍政権の遺志を継ぐと公言している高市早苗政権で「日本復活」とか言ってる人は本当にどうかしている》とポストしているように、高市政権に対して批判的です。小野田氏のことも、内閣メンバーとして批判しているのでしょう。

町山氏に揶揄された小野田氏は、アメリカ人の父と日本人の母の間にアメリカのシカゴで生まれましたが、1歳から岡山県で生活。拓殖大学政経学部政治学科を卒業しています。

学校情報ポータルサイト『みんなの大学情報』によれば、拓殖大学の『2026年度 偏差値・入試難易度』は35.0〜40.0で、政経学部の偏差値は35.0と表記されています。町山氏はこれらの公開情報をもとに小野田氏を批判したのだと思われますが、コメント欄にはむしろ町山氏を非難する声が殺到しています」（政治部記者）

コメント欄には、

《あきらかな学歴差別 卒業生の方々にお詫びしろ 何様だよ》

《おっ！学歴で差別ですか！左翼のプライドも捨てたかな》

《ほんとうに下品》

など、非難の声が集中している。

「遠回しに拓殖大学までもディスった形の町山氏ですが、同大出身者として現職の国会議員では、自民党の鈴木宗男参議院議員、国民民主党の福田玄衆議院議員、現職以外では、過去に郵政大臣（第54代）、第3次中曽根内閣で内閣官房副長官などをつとめた故・渡辺秀央氏らがいます。

また、千葉商科大学准教授で、自身のことを『私はネットで「パヨク」と罵倒される左翼知識人である』と称する常見陽平氏も、町山氏の発言を猛批判。『政治に学歴フィルターはいらない 町山智浩の小野田紀美への「偏差値35で学術会議担当？」発言を許すな』のタイトルで寄稿し、注目を集めています。

常見氏は、《政治に、民主主義に、学歴フィルターはいらない。町山の発言は、政治を受験競争や就活の延長上で捉える危険な発想ではあるまいか》と批判。高市早苗政権には危機感を抱いているとしながらも、《このような高市早苗、内閣に対するレベルの低い批判、思想の迷走にはうんざりしているのだ》と、町山氏を非難しています」（同前）

町山氏の炎上と似たようなケースが、高市首相が誕生して以来、頻発していると政治ジャーナリストは指摘する。

「高市さんは安倍晋三元首相の継承者を自任していますから、当然リベラル知識人と折り合いが悪いですよね。“安倍嫌い”なタレントやミュージシャンなども声を上げています。ただ、いわば“アレルギー”のように何でもかんでも無理やり批判するリベラルの姿勢への反発も近年は強まっています。批判はただの“揶揄”ではなく、しっかりと政策ベースでおこなうべきでしょう」

たしかに政治家に問われるのは偏差値ではなく、何を成し遂げたかだろう。