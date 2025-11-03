俳優・山田孝之（42）が3日更新の俳優の山崎育三郎（39）のYouTubeチャンネル「どうも、山崎育三郎です。」にゲスト出演。沖縄に移住した理由を明かした。

山田と山崎は26年前からの親友。沖縄を訪れた山崎が、山田の運転する車で沖縄を案内してもらいながら、親友ならではのトークを繰り広げた。

山田の母が沖縄の宮古島出身で、山田の生まれも沖縄・那覇で、その後鹿児島で育ち、15歳で上京。母と2人暮らしの家に、山崎も遊びに行ったことがあると語った。

山崎が「沖縄に住むっていうのは、孝之の人生の計画の中にあった？」と聞くと、山田は「そもそも、15で東京に出たけど、その時からずっと変わっていないのは、東京に家を建てるとか、買うとかいう選択肢は、今まで一度も、1％もなかった」と語った。

「じゃあ、沖縄っていうのは決めていた？」と聞くと「育ったのは鹿児島だけど、鹿児島に住むって言うのが、住んでたからさ。そこのもう一度戻るっていうのも俺の中でしっくりこなかった」とし、「あと、やっぱり一番大きかったのは母だな」と言い、「2019年に亡くなって、母の最期の遺言として“どうしても私はおじーとおばーと同じお墓に入りたい”って、託された」と明かした。

親戚らの反対の意見もあったが「そこは結構懇願して、それは最期の言葉で言っていたし、しきたりというよりも、本人の最期の願いをかなえてあげるべきなんじゃないか」と説得。母の願い通り、沖縄の地に眠っており、山田の移住を決意するきっかけとなった。