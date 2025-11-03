Photo: ヤマダユウス型

思わず唸る製品、大集合！

11月1日（土）〜5日（水）、今年のグッドデザイン賞受賞製品を一同に展示した「GOOD DESIGN EXHIBITION 2025」が開催中です。場所は東京ミッドタウン。

Photo: ヤマダユウス型

入場は無料で、誰でも作品を見ることができます。Gのロゴでおなじみのグッドデザイン、その最前線を目のあたりにできる貴重な機会といえますね。

5,000点以上のなかから選ばれた作品たち

Photo: ヤマダユウス型

展示会場には厳しい審査を乗り越えた珠玉のプロダクトがズラリ。今年は5,225点もの応募があり、それらを20のカテゴリーに区別。金賞や大賞、グッドフォーカス賞などを経て、会場にはおよそ1,600点の製品が並べられています。

Photo: ヤマダユウス型

例えばこちらはグッドフォーカス賞 [技術・伝承デザイン]を受賞した「精成舎 うづらシリーズ」。環境配慮型の新素材を用いた焼き物で、釉薬を使わないことでCO2排出量を軽減しています。サスティナかつモダンで素敵！

Photo: ヤマダユウス型

お、これは僕が使ってるビクターのイヤーカフ型イヤホン。ブースには受賞作へのコメントも載っていて（ウェブにもあります）、どういった面から評価されたのかを知るのも面白いですね。

Photo: ヤマダユウス型

一見すると普通の送水口ですが、こちらの立売堀製作所の「縦スタンド型送水口（Ｆ型）認定番号 FDC-011号」は、ホース接続部を本体内に収めることで省スペース化。道路境界を超えにくい、フラットな形状になりました。送水口ってのデザインなんて考えたことなかったなぁ。

Photo: ヤマダユウス型

個人的に感動したのがこちら。出光興産の潤滑油状態診断サービスとのことで、機械に使われている潤滑油の劣化具合を測定できるものだそうな。コメントの「機械の血液と言われる潤滑油」という言葉にもグッときたし、メーカーならではの強みを活かしてるのもお見事！

…とまぁこんな感じで、「どうして受賞したのか」といった背景も含めて製品を見て触れるのが非常に面白いイベントです。思いもよらない業界の悩みと、その解決法を同時に知れるのは、この展示ならではでしょう。

Photo: ヤマダユウス型

展示のブースはここだけでなく、複数の部屋に用意されています。こちらはスマホやイヤホン、PCといったガジェットメインのブース。Dyson（ダイソン）の着せ替えヘッドホンの姿もありますね。

Photo: ヤマダユウス型

ブース同士の連絡通路にも掲示物が。全部読もうとしたら1日いても足りないだろうなぁ。

別棟にも展示、あります

会場入口は東京ミッドタウンB1のホールでしたが、4Fのカンファレンスエリア、5Fデザインハブにも展示があります。そう、さっきまでのブースは氷山の一角なんです。

Photo: ヤマダユウス型

例えばこちらは4Fに設けられた「ライフとデザイン」というジャンルの展示。

Photo: ヤマダユウス型

面白いデザインのシェーバーがありました。指輪やパウダーパフを扱うような、指先に自然とフィットするグリップが特徴だそうな。見た目もおしゃれだし、T字カミソリよりも優しく動かせそうですね。

Photo: ヤマダユウス型

他にはキッチン系ツールも別フロアにまとまっています。包丁や鍋、炊飯器、ブレンダーなどなど。

Photo: ヤマダユウス型

審査員の個人的お気に入りを集めた「私の選んだ一品」というフロアも、見応えがありましたよ。これはコーンの根本を保護するゴムなんですが、割れがちなコーンの根本をカバーする構造になっていたり。

Photo: ヤマダユウス型

こちらは通常の丸形のガードバーと違い、角型にすることで運搬と整理をしやすくしたガードバーなど。「言われてみればそこってストレスだった…！」な部分をバシっと解決しているのが、すごく気持ち良いですね。このフロア、大好き。

Photo: ヤマダユウス型

5Fのデザインハブには、都市計画や住宅といった規模の大きい受賞作が並んでいます。といっても実物は持ってこれないので、パネルでの説明というかたち。

Photo: ヤマダユウス型

でも、このフロアもやはり面白くて、例えばこのニホン・ドレン株式会社の社屋。雨水循環のラボも兼ねていて、会社自体が製品のコンセプトを体現してるんですよ。

Photo: ヤマダユウス型

雨水を回収する暗渠管には自社製品「ミツバ・ドレン」を使用。高い集水性をアピールすると共に、回収した水を揚水することで循環システムを実現しています。なんて見事なデザインとメッセージ！

どの製品にも生まれた理由があり、その形となった根拠がある。そこに美観や環境配慮、文化、時系列といった要素も混ざってくるわけで、プロダクトの裏に隠された膨大なストーリーを全身に浴びることができる「GOOD DESIGN EXHIBITION 2025」は、こうした話が好きな人なら1日過ごせる場所でしょう。

Photo: ヤマダユウス型

実際、イベント開幕の時間になると、大勢のお客さんが一気に押し寄せてきました。デザイン系の展示は数あれど、グッドデザイン賞ほど幅広い業態を交差させているものはそうないでしょうから、関心の高さも頷けます。

Photo: ヤマダユウス型

最後に、会場出口には来場者が選ぶグッドデザインといったコーナーも。帰り際にチラっと見た限りでは「鳩サブレー 1枚入缶セット」が抜きん出てたけれど、会期後の結果はどうなんだろう。皆さんはどんなデザインが気になりましたか？

Source: GOOD DESIGN AWARD