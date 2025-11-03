『ゴジラ-1.0』の山崎貴が監督を務めるゴジラ新作映画のタイトルが、『ゴジラ-0.0（ゴジラマイナスゼロ）』に決定した。

参考：ゴジラ新作映画製作決定！ 『ゴジラ-1.0』に続き山崎貴が監督・脚本・VFXを担当

1954年に初めて姿を現して以来、日本のみならず世界中を魅了し、衝撃を与え続けてきた怪獣「ゴジラ」。山崎が監督を務めた、ゴジラ70周年記念作品にして、日本製作の実写版ゴジラ30作目となった『ゴジラ-1.0』は、興行収入76.5億円を突破。さらには、アジア初となる第96回アカデミー賞視覚効果賞受賞をはじめ、国内外の映画賞で50以上の最優秀賞を受賞する快挙を達成した。

11月3日の“ゴジラの日”にTDCホールにて開催された「ゴジラ・フェス2025」にて、これまで一切の情報が明かされていなかった、山崎が監督・脚本・VFXを務める新作ゴジラのタイトルが『ゴジラ-0.0』であることが明らかに。あわせて、『ゴジラ-0.0』の文字が荒々しく書かれたタイトルロゴも公開。前作の『ゴジラ-1.0』と同様、タイトルロゴは山崎監督自ら書いている。なお、公開日やストーリーなど、タイトル以外の情報は明かされていない。“マイナスゼロ”が示す意味はいったい何なのか。

（文＝リアルサウンド編集部）