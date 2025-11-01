平成VSシリーズの最初と最後！バンダイ ソフビフィギュア「ムービーモンスターシリーズ 躍動 ゴジラ(1984)＆スーパーX」「ムービーモンスターシリーズ 躍動 ゴジラ(1995) ラストシーンver.」

バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて、「ムービーモンスターシリーズ 躍動 ゴジラ(1984)＆スーパーX」と「ムービーモンスターシリーズ 躍動 ゴジラ(1995) ラストシーンver.」が登場！

バンダイが発売するソフビフィギュア2種の予約受付を2025年10月31日(金)16時に開始いたします。

平成・VSシリーズの最初と最後の作品に登場するゴジラが、印象的なポージングで立体化されます☆

印象的なポージングで立体化！バンダイ ソフビフィギュア「ムービーモンスターシリーズ 躍動 ゴジラ(1984)＆スーパーX」「ムービーモンスターシリーズ 躍動 ゴジラ(1995) ラストシーンver.」

予約期間：2025年10月31日(金)16時〜12月1日(月)23時

商品お届け：2026年3月発送予定

対象年齢：3才以上

販売ルート：バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」、他

発売元：バンダイ

リアルな造形と彩色表現で歴代のゴジラ作品の怪獣を続々立体化中のソフビフィギュア「ムービーモンスターシリーズ」。

その中でも作品の印象的なシーンを再現する新ライン「躍動（ポージング）」より、平成・VSシリーズの最初と最後の作品に登場するゴジラがそれぞれ商品化されます！

ムービーモンスターシリーズ 躍動 ゴジラ(1984)＆スーパーX

価格：4,950円(税込)(送料・手数料別途)

セット内容：ゴジラ(1984)…1、スーパーX…1

商品サイズ：

・ゴジラ(1984)…W85×H170×D200mm

・スーパーX…W40×H25×D60mm

平成・VSシリーズ最初のゴジラとして1984年公開の『ゴジラ』に登場する「ゴジラ(1984)」を商品化。

当時の映画ポスターのポージングを徹底再現し立体化しています！

加えて、同作品で登場する「スーパーX」もセットになっており、2体で映画ポスターを再現することができます。

セットのスーパーXは、360°細やかな形状まで再現し、メカの風合いをシルバー塗装で表現いたしました。

ムービーモンスターシリーズ 躍動 ゴジラ(1995) ラストシーンver.

価格：4,400円(税込)(送料・手数料別途)

セット内容：ゴジラ(1995)…1

商品サイズ：W100×H170×D260mm

平成・VSシリーズ最後のゴジラとしては、1995年公開の『ゴジラVSデストロイア』のラストシーンで雄叫びを上げる「ゴジラ(1995)ラストシーンver.」を商品化。

特徴的なたくましい胸や両足はもちろん、雄叫びを上げる躍動感を表現しています！

背びれのカラーリングはラストシーンの青白い光に包まれるイメージを落とし込み、水色のスプレー彩色をすることで発光のイメージを丁寧に再現しています。

2商品を一緒に並べることで平成・VSシリーズの世界観をより楽しんでいただけます☆

印象的なポージングを再現した、ファン必見のソフビフィギュアです。

バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて2025年10月31日(金)16時より予約受付が開始される、「ムービーモンスターシリーズ 躍動」2種の紹介でした。

TM & (C) TOHO CO., LTD.

