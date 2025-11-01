サンシャイン池崎「ちょっと白みがかる」反り返っての“イエ〜〜〜イ！”命懸けだった
お笑い芸人のサンシャイン池崎（44歳）が、10月31日に放送されたバラエティ番組「知識の扉よ開け！ドア×ドア クエスト」（TBS系）に出演。「反り返って『イエ〜〜〜イ！』ってやると、ちょっと白みがかる」と、若い頃にはなかった“異変”が起きていると語った。
番組は今回、北海道日本ハムファイターズの本拠地・エスコンフィールドHOKKAIDOの魅力に迫る特集を放送。レポーターをサンシャイン池崎、ザ・マミィの酒井貴士、キンタロー。の“旅行好きトリオ”が務めた。
その冒頭、いつものテンションで「でっかい、でっかい、でっかいどう！イエ〜〜〜イ！！」と元気いっぱいに叫んだ池崎。
その後、エスコンのグルメを楽しみ、温泉にゆったりとつかりながら、「オレ、44歳ですから。昔より疲れるのも増えたし、冒頭で反り返って『イエ〜〜〜イ！』ってやると、ちょっと白みがかる。みんなは気付いてないと思うけど、1回、処理してるんだよね。このモヤが取れる時間を。あれを取る時間があるんだよ。昔なかったんだけど」と、若い頃にはなかった“異変”が起きていると語る。
酒井は「キラキラが見える？」と質問。池崎は「キラキラとかモヤがかかる」と答え、「命を懸けたイエーイ」とテロップが表示された。
