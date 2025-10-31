この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

真釣ちゃんねる「新鮮な魚を食わせろと…」やせすぎ雷魚の気まぐれに困惑！27日目の飼育で見えた“余裕”とは

YouTubeクリエイター・真釣ちゃんねるが、自身のチャンネルで「やせたライギョに異変が起きました…大丈夫か？【やせすぎ雷魚27日目】」と題した動画を公開。動画では、激やせ状態から飼育開始した雷魚の27日目の様子について語った。



動画冒頭、真釣ちゃんねるは「この痩せ細った雷魚の飼育を始めて、今日で27日目です」と説明。当初は「うなぎみたいな体型」にまで痩せていた雷魚も、少しずつお腹まわりに肉がつき、回復傾向にあるものの、まだ顔は「ほっぺた、こけまくってる」と現状を語る。



この日は、冷凍したエソの切り身に人工飼料・カーニバルを仕込む工夫を凝らしたが、雷魚は餌にほぼ無反応。「初めてこんなに反応良くないかも」「マグロのせいか？」と困惑する様子も。ブルーギルやクリル、好物のミミズさえ食べず「ミミズすらも食べないんだったら、ちょっと何か、おかしい」と不安を覗かせた。飼い主は、「新鮮な魚を食わせろと。そういうことじゃないか」と推測しつつ、雷魚の体調や食欲の変化に細やかに目を配った。



最終的に、生き餌の小鯉を水槽に投入したところ、「鯉が入って完全に捕食モード入った」という反応を確認。動画の締めくくりには「調子を崩してるっていうわけではなさそうですね。新鮮な魚を食べたいと」と安どの表情を見せた。今後も引き続き雷魚ケアの様子を伝えていくとして、今回の動画を締めくくっている。