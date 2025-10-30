「イクサガミに出たい」直訴した二宮和也、ただ「アクションはしたくない」とも
俳優の岡田准一（44歳）が、10月29日に放送されたバラエティ番組「ニノなのに」（TBS系）に出演。嵐・二宮和也から直接「イクサガミ」に出演したいと電話があったが、そのとき「アクションはしたくない」と言われたと明かした。
Netflix配信ドラマ「イクサガミ」に出演する岡田准一、伊藤英明、清原果耶、藤崎ゆみあ、玉木宏が宣伝を兼ねて番組のゲストとして登場。同じく「イクサガミ」に出演する嵐・二宮和也と共にスタジオで様々な検証を行うこととなった。
岡田は「（二宮が『イクサガミ』に）出たいって自分から言いましたよね？ 電話して『アナタの作品に出たいんだけど』って、お願いをしてきた立場のくせにアナタ、条件出しましたよね？ 『アクションはしたくない』って。出たいって言ってきて岡田のアクションものだと知ってて」と二宮が注文を付けてきたと明かす。
二宮は「これは、マジで尊敬だよ？ 岡田准一のアクションものってレベルが違うからねって話」と弁解した。
なお、二宮は「イクサガミ」ではバトルを主催する側の人物である槐（えんじゅ）を演じている。
