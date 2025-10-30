米外為市場サマリー：米１２月利下げ観測後退で一時１５３円００銭台に上伸
２９日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５２円７３銭前後と前日と比べて６０銭強のドル高・円安で取引を終えた。ユーロは１ユーロ＝１７７円１８銭前後と同５銭程度のユーロ安・円高だった。
米連邦準備理事会（ＦＲＢ）は２９日まで開いた米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）で、大方の予想通り政策金利を０．２５％引き下げることを決めた。ただ、パウエルＦＲＢ議長が記者会見で「１２月会合での利下げ決定は既定路線ではない」などと発言したことで、追加利下げ観測が後退するとともに米長期金利が上昇。日米金利差の拡大を見込んだドル買い・円売りが流入し、ドル円相場は一時１５３円０６銭まで上伸した。とはいえ、日銀金融政策決定会合と欧州中央銀行（ＥＣＢ）理事会の結果発表を３０日に控えていることから一段の上値追いには慎重で、ドル買い一巡後は模様眺めムードが広がった。
ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１６０１ドル前後と前日に比べて０．００５０ドル程度のユーロ安・ドル高だった。
出所：MINKABU PRESS
