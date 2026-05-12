林総務相は１２日の閣議後記者会見で、２０２４年度にふるさと納税制度の情報が掲載されたポータルサイトを経由して集まった寄付金の１１・５％が、サイト運営業者に手数料として支払われていたと発表した。同制度を巡っては、自治体がサイト事業者に支払う手数料の増加が問題視されている。総務省は今月中に、手数料の引き下げを事業者に要請する。サイト事業者に支払われた詳細な手数料が判明したのは初めて。同省が全国１７