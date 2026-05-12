アメリカの4月の消費者物価指数が12日、発表され、前年同月比で3.8％の上昇でした。伸び率はおよそ3年ぶりの高い水準となっています。アメリカ労働省が12日に発表した4月の消費者物価指数は、前の年の同じ月と比べて3.8％上昇し、市場予想を上回りました。伸び率は3月の3.3％から加速し、NBCによりますと2023年5月以来の高い水準となりました。イラン情勢に伴うエネルギー価格の高騰が引き続き物価を押し上げていて、燃料油は前年