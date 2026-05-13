やるべきことがあるのに、ついスマホでダラダラして動けない。気づいたら何時間も経っていて、「私、一体何やってたんだろう……」と後悔することはありませんか？累計500万ダウンロードを突破したアプリ「集中」の開発者で、新刊『脱スマホ術 ──「何もせず1日が終わった」がなくなる』の著者戸田大介さんに、スマホで溶かす時間を減らし、やりたいことに時間を充てるための秘策を聞きました。（構成／ダイヤモンド社書籍編集局