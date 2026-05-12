世界最大級のK‐カルチャーフェスティバル「KCON JAPAN 2026」が、2026年5月8日（金）〜10日（日）の3日間にわたり、千葉県・幕張メッセで開催されました。今回は、2日目の「M COUNTDOWN STAGE」の様子をレポートします！KCONでしか見られないコラボステージやカバーステージの様子をチェックしてください♡今年のテーマは「Walk in SOUL CITY」世界最大級のK‐カルチャーフェスティバル「KCON JAPAN 2026」が、2026年5月8日