あと29日で開幕する「FIFAワールドカップ2026」。カナダ・アメリカメキシコの北中米3か国16都市で開催され、史上最多となる48チームが激闘を繰り広げる今大会。日本テレビ系では、2018年ロシア大会以来2大会ぶりに地上波テレビ中継を行い、日本の決勝トーナメント進出のカギを握るグループステージ第2戦（6月21日）メキシコ・モンテレイで行われるチュニジアとの一戦を含む計15試合を全国生中継でお届けする。今大会の中継テーマ