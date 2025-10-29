高橋文哉、“人生で初めてファンクラブに入った”ガールズグループとは？「いろんな人に勧め…」

10月28日深夜放送のニッポン放送『高橋文哉のオールナイトニッポンX(クロス)』にて、高橋文哉が人生で初めて入ったファンクラブを明かした。

番組内で、高橋は、ちゃんみなプロデュースのもと、ガールズグループを誕生させるオーディション『No No Girls』を視聴して感動したと話すと、「僕は今『No No Girls』をいろんな人に勧め、今、ヘアメイクさんとかスタイリストさんとかにも勧め、全部観てくれたんですよ」と説明。

そして、同オーディションから誕生した7人組ガールズグループ・HANAの曲をよく聴いていると明かしつつ、「これ初めて言うんですけど、人生で初めてファンクラブに入ったんです、僕」と、HANAの公式ファンクラブに入るほどのファンだと明かした。

続けて、「僕もファンクラブやって、たくさんの方が入ってくださってて」「本当嬉しいなって思ってたんですけど」「僕も何かこのいただいたパワーを還元できる方法はないかと、HANAの皆さんに」「調べたらファンクラブがあったんで、これだなと思って即行入ったんですよ」といい、「僕も入ったことで、皆さんが普段応援してくださっていること、そしてファンクラブというものの意味というか」「そこを感じることができた部分もあったっていうのは、すごく僕自身にも大きな発見」とコメント。

さらに、「（HANAの）新曲リリースを待って、YouTubeにあがったら、すぐ『すいません！』って現場でも携帯見るようにして…」と熱中している様子だった。