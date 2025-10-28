夫は飲み会OK、私は男友だちとのランチNG？既婚者の“男女の友情”どこまでセーフ？【ママリ】
学生時代に仲の良かった異性の友人と、結婚してからも会うことはありますか？この記事では、高校時代の男友だちと出かけることに悩むという投稿を紹介します。結婚後、夫の許しを得たうえで男友だちと何度か子連れでごはんに行っていたという投稿者さん。しかし、夫が本当は嫌がっていたことを知り、距離を置いていたのですが…。
結婚後も、夫の許可を得て男友だちと会っていたという投稿者さん。しかし、夫は内心あまり快く思っていなかったようです。信頼して送り出してはいたものの、いくら「ただの友人」と言われても、異性と会うことにモヤモヤしてしまうのは自然なことですよね。
「夫の許可があれば問題ない」という意見と、「夫の本当の気持ちを尊重すべき」という意見に分かれましたね。夫が結婚式で元カノに会ったという話もあったようですが、おそらく偶然同じ会場にいたという程度のことなのかもしれません。
高校時代の男友だちからランチに誘われた…
高校生の時から仲の良い男友達がいます。
子供が出来てからも旦那がOKしてくれていたので何度か子連れでもご飯へ行っていました。
内心嫌だった事を聞いてそこから距離を置いていたのですが、
誕生日LINEは毎年来たり、DMもたまに来たり
ご飯の誘いも何度も断ってるのにさそってきます😅
今回も飯いこうと誘ってきたのでおっけーと返したらトントン拍子に日程、場所が決まり断りにくくなってしまいました。
お昼ご飯くらい行ってもいいですかね？💦
旦那は結婚式で元カノに会ったみたいだし…笑
飲み会も最近かなり多いし😂
飲み会もなくずっと家庭と向き合ってるし、
お昼ご飯くらい良いですかね？😂
って言い聞かせているのですがやっぱりダメですかね😭
夫の気持ちを知って距離を置いていた投稿者さんですが、久しぶりにその友人から誘いがあり、心が揺れているようです。信頼関係を大切にしながら、自分の気持ちにも正直に向き合うタイミングなのかもしれません。
ランチに行くか迷う投稿者さんにさまざまな声
2人きりで、ってことですかね？？
旦那さんがOKしてくれてるなら、良いと思います。
旦那さんに内緒なら、行かない方が良いと思います💦
私だったら旦那が嫌がってたら行かないです🥲
旦那さん飲み会やら行ってるし、行きたい気持ちは凄くわかるんですけど🥹
旦那さんがOKしてるなら行っていいと思います！
ただし、どこで誰が見てるか分からないので、ある程度の距離は保っての食事がいいのかなと☺️
夫公認ならOKだと思います！
いやー
旦那が嫌がってるなら、行かないですね。
なんで、相手が嫌な事ってわかってるのに、会う方に傾いてるんですか？
すみませんがちょっと相手の男友達も、配慮が無さそうですね…。
押せばなびくとでも思ってんのか？ってレベルですよ。
やめといたら？と思います。
妹が同じ相談してきたら、本当に大切にしたい人を優先しなよ。よく考えればわかるでしょ？って言いますね。
とはいえ、子どもを連れていくとしても異性とほぼ2人きりになる状況は、夫が不安に感じるのも無理はありません。投稿者さんにも息抜きの時間は必要ですが、誰との時間を優先したいのかを考えることで、自然と答えが見えてくるのではないでしょうか。
記事作成: sa-i
（配信元: ママリ）