実業家・マイキー佐野氏が、自身のチャンネル動画『日本の○○産業が絶好調。一体何が起きたのか？日本のモノ作り大国復権へ！』を公開。今回は、日本の重工業界の快進撃と、それを取り巻く課題について熱量高く語った。



佐野氏は、日本の代表例として連想されがちな自動車産業の海外シェア低下に触れたうえで、今後は三菱重工をはじめとする重工関連に注目すべきだと主張する。実際に三菱重工の時価総額は4年で9倍、川崎重工なども大きく伸長していると指摘。まさにモノ作り大国の復権を象徴する動きだと断じている。



ただし、現在の成長は過去の失敗と改革の積み重ねの上に成り立つと冷静に分析する。豪華客船プロジェクト、国産旅客機、南アフリカの火力発電案件などで巨額の損失を計上した経緯を整理し、経験不足やリスク管理の甘さ、海外サプライチェーン連携の不全が共通要因だったと総括。そこからの組織再編と財務戦略の転換により、現在は防衛・宇宙およびエネルギー分野で需要の波をつかんでいると述べる。AI普及とデータセンター拡大で電力需要が膨張する中、ガスタービンや冷却システム、エネルギーマネジメント、コジェネレーションなどの提供力を持つ三菱重工の強みが噛み合ったという見立てだ。



一方で、世界市場での競争は依然として厳しい。佐野氏が最重要とみなすのは「営業力」と「カスタマイズ能力」である。韓国勢は顧客ヒアリングを徹底し、仕様の調整や部分提供によって受注を拡大している。防衛装備やインフラ分野において、相手が本当に必要とする“部分”を素早く出し分ける仕組みが勝敗を分けるとし、日本企業に根強い「良いものを作れば売れる」という姿勢を痛烈に批判。完成品の一括販売に固執するよりも、部品単位・機能単位で柔軟に応える設計と営業が欠かせないと説いた。



総じて、重工業の復権は「需要の追い風 × 事業ポートフォリオ再編 × 現場の意思決定スピード」の掛け算で加速しているが、海外での受注拡大には営業設計の刷新が不可欠だという論旨である。豪華客船や旅客機での挫折から、なぜ防衛・エネルギーへ資源が再配分されたのか。どのポイントで判断が当たり、どこが今も課題として残るのか。動画では具体的なエピソードとともに整理されており、背景の流れを立体的に理解できる。

本編は、重工業の潮目を読みたい投資家や事業開発に関わる読者にとって、競争戦略と資源配分を考える上でも有用な指針となるはずだ。