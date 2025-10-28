お笑いコンビ、アンジャッシュの渡部建（53）が28日までにYouTubeチャンネル「アンジャッシュ渡部がいつか地上波のグルメ番組に出ることを夢見てロケハンする番組」に出演。不倫騒動から復帰したテレビ出演で相方の児嶋一哉（53）を激怒させていたことをゲスト出演のタレント東野幸治（58）に暴露された。

2人は東京・方南町でロケを行った。その後、飲食店で昔話に花を咲かせた。話の流れで東野から「（渡部が）復帰して御大（児嶋）が怒って。取り直して」と暴露された。

渡部は22年2月、チバテレビ「白黒アンジャッシュ」で不倫騒動から復帰。渡部は苦笑いを浮かべながら「経緯を言うと、復帰1発目で御大が俺に怒って」と説明。東野も「（怒らないと）そりゃ世の中の納得せえへんし。しかることによって許してもらおうっていう配慮」と同調した。

渡部は、1本目の収録で児嶋が「みんなが引くぐらい怒ってくれて。さすがに渡部、かわいそうじゃないか、ぐらい怒ってくれたんですよ。で、1本目終わり」と当時を回想。「で、2本目からいつも通りやろうと。楽しいバラエティーをやろうって言って。で、楽屋に入って弁当食べたら、楽屋が12時入りだったのに、（弁当の）賞味期限が11時30分で切れてたんです。これは笑いの神がくれたギフトだと。こんな渡部のために小話を用意してくださったと」と説明。

「で、2本目出て。『実は今日弁当ね、いつ食えばよかったんですか』って言ってスタッフもダンと沸いて。よし、番組に貢献できたと思って、終わった後に死ぬほどキレられた」と打ち明けた。

渡部は「『お前はまだ早いだろ! なに、復帰のために弁当用意してくれたチバテレビさん、イジってんだ、お前は。全カットだ！』って」と相方の児嶋から激怒された際の言葉を再現してみせた。