岩田剛典（三代目 J SOUL BROTHERS）が東京ミッドタウン日比谷で開かれた『第38回東京国際映画祭』オープニングイベントに登場。岩田は当日のオフショットを自身のInstagramに投稿している。

11月21日に公開となる主演映画『金髪』がコンペティション部門に出品されることを受けて、岩田はアッシュヘアのオールバックにリムレスメガネ、スーツ、革手袋というスタイリッシュな格好でイベントに姿を見せた。「人生初のレッドカーペットでした！！」と報告した岩田は、シックな装いでスマートフォンを触る何気ないショットからメガネを下げた接写でのセルフィー、劇中に登場する“金髪集団”との記念写真など、多くのオフショットをアップしている。

コメントには、「ちょっと待って、流石にカッコ良すぎる」「岩ちゃん、本当に上手に歳を重ねてるね」「限界突破な美しさ」「ちょまって二度見したえめっちゃかっこいい岩田さん」などの声が集まっている。

岩田はソロとして初の海外公演を含むアジアツアー『Takanori Iwata ASIA TOUR 2025-2026 “SPACE COWBOY”』を11月に控えている。

（文=リアルサウンド編集部）