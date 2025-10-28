10月28日に安倍元首相銃撃事件の裁判が始まる。山上徹也被告の量刑判断の争点を、学者や弁護士などの有識者に鈴木エイト氏が訊ねた。

【画像】公判前整理手続の後、取材に応じる山上徹也被告の弁護団

裁判所は踏み込んで判断すべき

山上の生育歴が情状酌量としてどの程度考慮され、認められるのかは、本裁判の大きな争点のひとつになるだろう。

宗教学研究の第一人者である島薗進氏（東京大学名誉教授・上智大学神学部特任教授）は、社会的視点からの見解を示した。

「事件を山上個人の問題として捉えるのか、それとも背景にある社会的な問題として捉えるのか。裁判所がどこまで踏み込んで判断するのか、注目しています。私自身は、社会的な問題として捉えるべきだと考えています。なぜなら、山上個人の責任を問うだけでは問題の根本的な解決にはならない。同じような事件を二度と起こさせないために、社会全体で宗教と政治の問題、宗教と人権の問題を考えていく必要があるからです」



山上徹也被告 ©文藝春秋

統一教会の被害者救済に長年取り組む全国霊感商法対策弁護士連絡会（全国弁連）の渡辺博弁護士は、犯した行為に対して正当な裁きを受けることは当然とした上で、山上がカルト教団の被害者でもある側面に触れる。

「これまでたくさんの霊感商法や高額献金の被害者と被害者家族を見てきましたが、その中には山上被告のお兄さんのように自殺に追い込まれた人も少なくありません。山上被告自身も、最愛の家族を奪われ、苦しかっただろうと思います。その深刻さが分かっている身からすれば、裁判所には、問題が社会で長く放置されてきた事実も、一定程度は考慮してもらいたい。少なくとも、こうした事情を知る証人の尋問は認められて然るべきです」

だが、検察は山上の高い計画性や、手製の銃の殺傷能力の高さなどから、死刑、あるいは無期拘禁刑を求刑する可能性も指摘されている。

「被害者が1人の場合、有期刑が求刑されることもありますが、今回、検察が無期拘禁刑を求めることは十分に考えられます。周辺に大勢の人がいる中で武器を使用した危険性はもとより、やはり元首相で指導力のある人物に対して攻撃がなされ、大きな社会的混乱を及ぼしたことは重く見られると思います」（同前）

つまり、被害者が安倍氏という大物政治家であることが、量刑に影響を及ぼす可能性は否定できないということだ。前出の渡邉良平弁護士も、「判決文で『社会に衝撃を与えた』『影響力が大きい』といった表現が加えられ、被告人に不利な事情として用いられるケースは多い」という。

たしかに過去には、2007年に当時の長崎市長が射殺された事件で、第一審において死刑判決が出された例がある（上告審で無期懲役が確定）。この事件は加害者が反社会的勢力の構成員であったために量刑が重くなった側面もあるが、それでも政治家を狙った事件は、通常よりも重い量刑が下される傾向がある。

「犯罪を裁く主体は社会である」

こうした一般的な司法の立場とは異なる見解を示しているのが、元弁護士でもある山上の伯父である。私は事件直後から取材を申し込み、以来、定期的に話を聞き続けてきた。

その中で伯父は「犯罪を裁く主体は法律ではなく社会である」という法律家としての持論から、本件は「事件の与えた社会的影響こそ、刑事裁判の量刑判断で考慮されるべき」との見解を私に明かしている。

たしかに、事件をきっかけに「宗教2世」や「宗教虐待」の被害が可視化され、行政が実態調査と解決に向けた取り組みを始めた。また、統一教会との関係を各政治家が解消する動きが進み、政界の浄化が図られるなど、社会がより良き方向に進んだのは事実だ。そうした影響を考慮すれば、比較的短期の有期刑が妥当だとするのが伯父の考えである。

また、この事件は、教団による被害が長らく放置され、法治国家としての機能が失われていると山上が認識した結果、自力救済に踏み切った「合理的誤信による犯行」と捉えることもできる。

だが、長年、被害者を支援してきた渡辺博弁護士でさえもこの見方には懐疑的だ。

「たしかに、事件によってカルト教団の問題は広く認知され、被害者やその家族が置かれる状況も大きく変わりました。特に、これまで信者の家族は直接的な被害者ではないと見られ、泣き寝入りする人も多かった。これは私たちの力不足でもありますが、家族が全国弁連を始めとする相談窓口に助けを求めても、『当事者に気付いてもらうしかない』という回答しかもらえなかったのです。しかし、今は家族の被害にも対応する体制が整いつつあります。

とはいえ、少なくとも刑事裁判ではこうした事情が量刑判断に反映されることはないでしょう。犯罪行為によって社会が変わることは、本来あってはならない。裁判所が法治国家としての機能不全を認めるとは思えません」

