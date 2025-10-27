この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

ポイ活系情報発信で知られるYouTuber・鬼丸征也さんが、自身のYouTubeチャンネルで「【11月最新】ポイ活改定まとめ｜10月→11月の変更点を徹底解説」と題した動画を公開。今月、そして来月に施行される主要なポイ活関連のサービス改悪・改定について、ユーザー目線で詳細に語った。



動画冒頭で鬼丸さんは「もうあと5日で10月が終了してしまいます」と切り出し、10月の主な動きを総括。中でも「ふるさと納税のポイント付与廃止」「DAIWAコネクト証券のポイント投資手数料10％導入」「三菱UFJカードの還元率大幅アップ」など大きなトピックを丁寧に解説し、「特に三菱UFJカードは『対象店合算可・1000円単位廃止』で三井住友カードと肩を並べるクレカになった」と力強く語った。



続く11月の重要改定では、多数の「お得ルート」の封鎖や改悪、そして一部では嬉しい改善もあることを指摘。



まず鬼丸さんは「Vポイントペイの還元率が0.5％に倍増、しかも金曜セブンで最大12％還元の裏技も！」と強調。「『Vポイントペイはスマホ決済時、IDではなくVisaタッチを選ぶのが鉄則。チャージ手数料も無料に。』このルートは今が旬」とアドバイスした。



一方で、セゾンカードやJALPAYなどの「改悪」にも警鐘。「『セゾンカードからの電子マネーチャージでポイント付与ゼロ』は11月11日から。JALPAYからANA PAYやWAONチャージの還元率も0.1％へ大幅ダウン。しかもこれ、延期されただけで『いつ来るか分からない“死刑宣告”』」と説明し、警戒するよう呼びかけた。



さらに、楽天モバイルの「5回戦目以上で手数料3,850円導入」には「『今までは激アツMNPキャンペーンで何回でも恩恵を受けていたが、ポイ活勢締め出し策が本格化。1000万回戦目前でキャンペーン縮小リスクも大』」と自身の見解を述べた。



また11月以降の「VポイントカードプライムからJALPAYへの高還元チャージルート終了」や、「Dポイント通常ポイントの有効期限1年への短縮」（実質“無限化”も可）など、ユーザーの手続き・利用方法次第でお得度が大きく変わる改定にも着目。「貯めるだけ貯めて使わない人は“消滅リスク”が高まるので要注意」と釘を刺した。



動画の締めくくりで、鬼丸さんは「今回は主要な改定点をまとめました。各サービスの公式情報やキャンペーン詳細は概要欄で必ずご確認ください。とにかく“何もしない人”が最大の損をする時代なので、日々の動向チェック＆能動的な行動を」と呼びかけ、「ご視聴ありがとうございました」と動画を締めた。