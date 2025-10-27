この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネルで公開された「すべてのWindows 11搭載PCが“話せるAIパソコン”に進化！ ～Microsoft「Copilot」の新機能完全ガイド～」にて、解説者のミライが最新のWindows 11およびCopilot機能の大規模アップデートについて詳しく語った。ミライは、「マイクロソフトは人と対話、共同できるPCの実現を目指すとしました」と今後のビジョンを強調したうえで、新機能の詳細を段階的に分かりやすく解説した。



今回のアップデートでは、Windows 11搭載PC全体にAI機能が標準化され、ユーザーが「Copilotに話しかけるとアプリの説明が自動で始まる」など直感的な対話インターフェースが大きな進化を遂げた。さらに、AIチャット機能には「フォームの右下にあるマイクボタンを押すとコパイロットと音声で会話可能」「アプリ画面の共有で質問・説明がスムーズにできる新たなCopilot Vision機能」など、従来と比べ格段に高精度な支援が加わったという。



また、ミライは「OpenAI製のモデル依存から脱却し、自社開発のAIモデルも導入していく戦略」に注目。「最高のAIモデルを取り入れるというマイクロソフトの本気度が垣間見える」と述べた。今秋から段階的に提供される新機能についても、「GmailやGoogleカレンダー、ドライブといった他社サービスとの連携」「健康質問に専門情報で答えるCopilot for health 」「好みや会話履歴を覚えてくれるメモリ機能」など、日常とビジネス両面での利便性向上を紹介。「一度入力した好みやリクエストをしっかり覚えてくれる“メモリ”を搭載した点は、今後のスタンダードになるかもしれません」と分析した。



また、ブラウザ「Edge」の強化点にも触れ、「AIチャットや音声の指示でホテル予約も自動化。複雑な作業をコパイロットが完全代行できる“Copilot Actions”は今後のPC標準機能になる可能性も」と期待を寄せる一方、日本ユーザー向けには「申請すれば新機能へのアクセス枠もある」と呼びかけた。



動画の最後でミライは「AIツールに興味のある方はぜひ自分の手で試してみてください」と視聴者へのメッセージで締めくくり、急速に進化するWindows 11およびCopilot系機能の今後に大きな期待をにじませた。