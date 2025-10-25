この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

不動産投資アドバイザー・木村洸士氏が喝破！利回りと路線価で見極めろ『サラリーマン投資家必見！価格が高騰し続ける不動産の中から優良物件を探す方法を教えます！』

『サラリーマン投資家必見！価格が高騰し続ける不動産の中から優良物件を探す方法を教えます！』で、不動産投資アドバイザー・木村洸士氏が、FIREを目指すサラリーマン投資家に向けて「優良物件の見つけ方」と「買い進める順序」を具体的に語った。木村氏は、都心価格の高止まりに怯えて立ち止まるより、基準を持って“選ぶ側”に回れと挑発する。



論点は明快だ。都心は価格が上がりすぎ、家賃上昇よりも購入価格の伸びが勝つため利回りが痩せる。家賃収入で生活を作りに行くなら、狙うべきは郊外～地方の「利回りが立つゾーン」だ。ただし遠方へ行き過ぎれば入居付けの不確実性が跳ね上がる。木村氏は、都心近接の安定帯と、高利回り帯を組み合わせてポートフォリオを組む発想を提示する。手堅さと収益性を混ぜることができるからだ。



もう1つの肝は「資産性」を同時に見る視点である。木村氏は、表面利回りだけを追う買い方を切り捨て、土地価値を数値で押さえ込むことを推奨する。具体的には、候補物件が出た瞬間に国税庁の相続税路線価で土地の値付けを確認し、売買価格との乖離を見極める。路線価が強い＝出口が強い。古くなっても土地で支えられるからだ。駅からの距離やエリアの需給も加味し、収益性と資産性の両輪でふるいにかけることができる。



買う前の準備で勝負は9割決まる。木村氏は、①投資計画の設計、②使える金融機関の選定と条件整理、③銀行向け資料の事前整備を「着手順序」として挙げる。ここを固めれば、良い案件が出たときに迷わず即断・即買付けに動くことができる。年に2～4件を淡々と積み上げる人の共通点は、ここにある。



目標設定も現実的に設計する。例として、家賃100万円－返済40万円－経費10万円＝利益50万円という収支感覚を置き、空室や修繕に備えるなら月70～100万円の利益帯を狙うという考え方を示した。さらに、土地価値を伴う物件群を持てば、売却時に退職金的な資金を確保することができる。実例として、複数棟を計画的に積み上げ、数年で年間利益2,000万円規模に到達したケースも紹介された。



総じて、優良物件の判断軸は「場所×利回り×路線価×出口」の整合だ。路線価の見方や距離の線引き、相場から“1歩だけ有利”な利回りを拾う感覚は、動画内の実例が参考になる。迷いを削る下準備と、数字で語れる基準があれば、価格高騰局面でも勝ち筋は残る。



本編は、サラリーマン投資家が「利回りと資産性を両立させて買い進める基準」を整えたいときに有用な指針となるはずだ。