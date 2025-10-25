パチンコ“ラッキートリガー”待ちの地獄…「今月40万負け」たユーザーの勘違い「還元率8割だから32万返ってくるはず」

いやあ、今の時代のパチンコホールは本当にユーザーが不利な勝負を強いられている。とにかくパチンコはLT。つまりラッキートリガーという上位ラッシュ状態に突入させないと出玉が話にならない。

そのLTだって転落する時は即落ちも全然あり得る。普通に算数ができる人なら、そもそもスペックを目にしただけで1円も使わないはずなんだが、パチンコ依存症というのは算数ができないものだからガンガン金を入れてしまう。どこがラッキーなんや。

ではパチスロならどうかと言うと、こっちもまあ上位ATありきみたいな台のなんと多いことだろう。右も左も、とにかく一番上を目指して数万入れて勝つか負けるかの大勝負というのが、昨今のパチンコホールの実情だ。（文：松本ミゾレ）

そもそも年間で200万も負けられる時点で色々おかしい

先日、5ちゃんねるの「【検定通過】新機種総合スレ598【発表会】」というスレッドに、こんな書き込みを見ることができた。スレッドの趣旨とは全く関係ないものであるが引用させていただきたい。

「今月40万くらい負けてるんだが流石に11月は上振れると思う？ パチンコの還元率って8割だから40万使ったら32万返ってこないとおかしいよね なんでずっとマイナスで使ったら使った分だけ金消えてくの？ おかしくね」

と、このようにボロクソに負けていらっしゃる。

還元率というのはあらゆるギャンブルでおおよそ割り出されている数字で、パチンコの場合は80〜90％と言われている。

ただしその還元率も台の状態によって上下するのは当然のことで、たとえばスペックがあまりにピーキーでLTありきの台になると、そこに到達できない時点で出玉率も大きく損なう。また、釘の調整が渋すぎても打てば打つほどマイナスに寄りやすくなる。

一応、還元率というのは長く打つことで収束するなんて言われてるが、調整がマイナスな台を長時間打てばそれだけ負けやすくなるので、還元率なんてアテにしないほうがいい。そんなものを根拠に打ってもそら負けるわ。

これは今のパチスロも同じ。設定ごとに機械割が存在し、低設定でも割は98％程度という形になっているが、これは100ぶち込んで98戻って来るとか、そういう感じでもない。やっぱりスペックとして搭載されている出玉要素を加味した上での数字になっちゃうので、そこに到達できなければ午前中に5万負けることも可能になる。そういう辛い台が多いし、そもそも設定5や6であっても展開次第で終日マイナス。終わってみれば10万負けということもある。これは想定できるとかじゃなく本当にあるのでご用心。パチンコはパチスロよりも回転数的に不安定なので、上記の書き込みのように1ヵ月で40万負けることもあるのだ。

この人は「今年200万くらい負けてる」とも書いていた。そこまで負けてても未だに「還元率があるから〜」と跳ねっ返りを期待しているのも、ちょっと怖いよね。どう考えてももう無理でしょ。

200万を失うというのは本当に負け過ぎと言ってもいいけど、それぐらい負けられるんだから仕方がない。尋常ではない時代だが、これに付き合うユーザーもちょっとおかしい。

パチスロならパチンコよりは負けにくいが…

で、前述の200万負けの人はパチンコに見切りをつけて、パチスロに移行することも検討しているご様子。検討するのが遅すぎてもうどうにもならない状態になってる気がするが、フラットに考えればその方が金の減りは食い止められそうだ。

というのも、パチンコは店の調整次第でいくらでも回転数を下げることができる。極悪な調整では1000円あたり15回転とか、それ以下だってまかり通る。嫌なら打たなきゃいいですよって感じで、この無法釘が実際に営業に用いられる店は数多い。でもみんなバカだから文句言いつつ打つ。それがパチンコ依存症。

一方でパチスロの場合、1000円あたり平均すれば30〜35回転とか、その程度回るように設計されている。ただし設定が入っていなければ初当たりまでに掛かる費用はかさむし、台によっては設定によってAT性能そのものに設定差が設けられていて、低設定ではなかなか上位に至らないケースもある。

そういう理不尽を差し引いても、まあ今のパチンコLT機よりは勝負させる気があるのがパチスロだろう。なにせパチスロには一応の天井もある。特定の回転数まで到達したら、お情けの当たりが訪れる。ここをモノに出来れば、もしかするとその日は捲れるかもしれない。その日は。

でも、どっちにしてもパチもスロも出玉上限があるからね。朝から晩まで出っぱなしで100万ぐらい持ち帰るなんて時代はもう過去の話。負けにくく、異様に勝ちにくいのだから、それでも打ち込んでいるパチスロ依存症の人だってみんなどっかおかしいのだ。

ギャンブルなんて手を出した時点で失敗なんだよね。適切な距離感で遊べてる人なんて、そうそういない……。