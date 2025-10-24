【セブンイレブン】ギャル曽根もリピ買い決定！SNSで話題のアイスに「激うま」「ストックしてる」の声

ギャル曽根さんが、自身のYouTubeチャンネルに『【セブンイレブン】10月のオススメ商品16品！爆買い！』という動画をアップ。動画では、ギャル曽根さんが【セブン-イレブン】で購入した商品を試食しながら紹介する様子が公開されました。今回はその中から、ギャル曽根さんが美味しさに驚いた秋冬にぴったりのアイスをピックアップ♪

ギャル曽根さんが「これさ、気になってたんだよね〜」とコメントしたのが、こちらの商品！

◼︎まるで蜜芋アイス

セブンプレミアム / まるで蜜芋 1本入 税込192円（公式サイトより）

冷凍した果実を食べているかのような食感と果実感が人気の“まるでシリーズ”から、蜜芋味のアイスバーが9月30日より登場。

こちらの商品は、蜜芋の王様“紅はるか”を100%使用。外側はねっとり濃厚な焼き芋アイス、内側はなめらかでクリーミーなバニラアイスという2層仕立て！

こちらはSNSでもさっそく話題になっているようで、「激うま」「焼き芋のねっとり感が、再現されてい凄い美味しかった」「めちゃくちゃストックしてる」「信じられないくらい美味しくて小躍りしてる」といった声があがっていました♪

◼︎ギャル曽根さんも驚きの美味しさ

一口食べたギャル曽根さんは「めっちゃ美味しい！」「ヤバい！」と目を見開いて驚き、「今まで食べた芋デザートで一番美味しい」とも！

また、「ねっとりしてるね」「本当に焼き芋のネットネトのところをアイスにしたみたいな」「これまた買おう！」と大絶賛でした。

■動画もチェック

動画では、こちらの他にも、ギャル曽根さんが購入した【セブン-イレブン】のさまざまな商品を紹介してくれています。ぜひチェックしてみてくださいね。