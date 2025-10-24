2025年プロ野球ドラフト会議

世代最強へのこだわりを覗かせた。プロ野球ドラフト会議が23日に都内で行われ、大阪桐蔭高の森陽樹投手はオリックスから2位指名を受けた。身長190センチから投げ下ろす最速153キロのストレートが持ち味の右腕は、「自分が絶対に1番になるという気持ちでやっていきたい」と高らかに宣言した。

オリックスから2位指名を受けた直後の午後6時5分。西谷浩一監督と共に同校の会見場に姿を表した森。会見が始まると最初は緊張した表情を見せていたが、順位について問われると「こんなに上位とは思わず、ほっとしました」と、思わず頬を緩ませた。

試合後も、笑顔で報道陣の囲み取材に答えていた森だったが、その顔に負けず嫌いの一面が宿ったのは、同世代について問われた時だ。オリックスは1位で健大高崎の最速158キロ右腕・石垣元気を指名。抽選を外した後、延岡学園の153キロ右腕・藤川敦也を1位指名した。いずれも自分と同タイプの高卒本格派右腕。森は「1位で指名された藤川よりも、プロの舞台では良いと思われるように。見返してやるという気持ちです」と強気に言った。

世代をリードしてきた自負がある。同級生の最速151キロ右腕・中野大虎と共に1年秋からベンチ入りすると、2年春には甲子園のマウンドを経験。同夏の大阪大会決勝では自己最速となる153キロを叩き出した。今夏は府大会決勝で東大阪大柏原に延長タイブレークの末に敗れ、甲子園を逃したが、「プロの舞台では、この世代でいえば自分が1番だったなと思われるような選手になりたい」と語った。

190センチ、90キロの恵まれた体格は可能性の塊だ。西谷監督が「まだまだ持っている力の半分以上も出ていないと思う。これだけの体もあるし、無限大の可能性をもっている投手」と将来性に太鼓判を押すと、本人も「体を作って1軍の舞台で長く活躍したい。160キロを将来投げれるように頑張りたい」と意気込んだ。

支配下指名が終了した後の午後7時20分。すっかり日が暮れて真っ暗な校庭で、3年生部員の手で胴上げされると、満面の笑みを浮かべながら3度宙を待った。目標は「沢村賞」。「自分が絶対に1番になるという気持ちでやっていきたい」と、プロの舞台での世代ナンバーワンの活躍へ、気合いを漲らせていた。



（梅本 タツヤ / Tatsuya Umemoto）