¡Ú¥É¥é¥Õ¥È¡Û¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯£±°Ì¡¦º´¡¹ÌÚÎÛÂÀÏº¤Ï¶¯¹Ô»ØÌ¾¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Äà¾¡»»Âçá¤ÎÉñÂæÎ¢
¡Ö¥×¥íÌîµå¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¡¡£ó£õ£ð£ð£ï£ò£ô£å£ä¡¡£â£ù¡¡¥ê¥Ý¥Ó¥¿¥ó£Ä¡×¤¬£²£³Æü¤ËÅÔÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç³«¤«¤ì¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¤Çº´¡¹ÌÚÎÛÂÀÏºÆâÌî¼ê¡Ê£²£°¡áÊÆ¥¹¥¿¥ó¥Õ¥©¡¼¥ÉÂç¡Ë¤Î¸ò¾Ä¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡££Ä£å£Î£Á¤È¶¥¹ç¤ÎËö¤ËÃêÁª¤È¤Ê¤ê¡¢¤¯¤¸°ú¤Ìò¤Î¾ëÅç·ò»Ê£Ã£Â£Ï¡Ê£´£¹¡Ë¤¬¸«»ö¤Ë°ú¤Åö¤Æ¤¿¡£ÆþÃÄ¤ÎºÇ½ª°Õ»×·èÄê¤¬Íè²Æ¤Î£Í£Ì£Â¥É¥é¥Õ¥È¸å¤È¤Ê¤ë¥ê¥¹¥¯¤ò¾µÃÎ¤Î¾å¤Ç¤Î¡Ö£±°Ì»ØÌ¾¡×¡£¤Ê¤¼¡¢Âë¤Ïº´¡¹ÌÚ¤Îà°ìËÜÄà¤êá¤Ë¼«¿®¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¤½¤ÎÉñÂæÎ¢¤ËÇ÷¤Ã¤¿¡½¡½¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢²ñ¾ìÆâ¤«¤é¤Ï°ìÉô¤Ç¡ÖÃ±ÆÈ»ØÌ¾¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Û¤É¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡Ö³Î¤«¤Ê¾¡»»¡×¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤Î»ØÌ¾¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¸ò¾Ä¸¢³ÍÆÀ¸å¡¢¾ëÅç£Ã£Â£Ï¤Ï¡ÖÃêÁª¤Ë¤Ê¤ë¤È¤ÏÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤Èµ¶¤é¤¶¤ë¶»Ãæ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ÏÊ¶¤ì¤â¤Ê¤¤ËÜ²»¤À¤í¤¦¡£»×¤ï¤Ì£Ä£å£Î£Á¤Î£±°Ì»ØÌ¾¤ÇÃêÁª¤Ë»ý¤Á¹þ¤Þ¤ì¤¿¤¬¡Ö»Ä¤êÊª¤ËÊ¡¤¬¤¢¤ë¡×¡ÊÆ±£Ã£Â£Ï¡Ë¤È¾Ð¤Ã¤¿ÄÌ¤ê¡¢¸í»»¤ò¤â¤Î¤È¤â¤»¤º±ï¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤À¡£
¡¡À¤´ÖÅª¤Ë¤Ï¶¯¹Ô»ØÌ¾¤ÈÂª¤¨¤é¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢ÀÖ¤¤»å¤Ç·ë¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£Âç¤¤Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Û¤É¡¢ÍÑ°Õ¼þÅþ¤«¤Ä±£Ì©¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¤â¤Î¤À¡££²Ç¯Á°¤Î½é²Æ¡¢Åö»þ¤Ï¤Þ¤ÀÆÃÊÌ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤Î¸ª½ñ¤À¤Ã¤¿¾ëÅç£Ã£Â£Ï¤¬²Ö´¬Åì¡Ê´ä¼ê¡Ë¤Ë½Ð¸þ¤¤¤Æº´¡¹ÌÚ¤òÄ¾ÀÜ»ë»¡¡£¥×¥í»ÖË¾ÆÏ¤ò½Ð¤µ¤º¤ËÊÆÎ±³Ø¤òÁªÂò¤·¤¿¤³¤È¤Ç·ë¤Ð¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Åö»þ¤«¤é¥Û¡¼¥¯¥¹Â¦¤¬¡Ö¾Íè¤Î³Ë¤È¤Ê¤ëÁª¼ê¡×¤È¤·¤Æ¡¢¼ÂÎÏ¤ò¹â¤¯É¾²Á¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï»ö¼Â¤À¡£
¡¡º´¡¹ÌÚ¤Ï¡¢¹â¹»»þÂå¡Ö²øÊªµé¡×¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÇÄÌ»»£±£´£°ËÜÎÝÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¤É¤¦¤·¤Æ¤âÍß¤·¤¤°ïºà¤À¤Ã¤¿¡£µåÃÄÂ¦¤Ë¤Ï¶ì¤¤²áµî¤¬¤¢¤ë¡£Ê¸»úÄÌ¤ê¡ÖÀ¤³¦ÅªÍË¾³ô¡×¤À¤Ã¤¿£²£°£±£²Ç¯Åö»þ¡¦²Ö´¬Åì¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¡Ê¸½¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë¤òÆ±Ç¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤ÇÆüËÜ¥Ï¥à¤¬Ã±ÆÈ»ØÌ¾¤·¡¢¥á¥¸¥ã¡¼»ÖË¾¤Î¶¯¤¤´êË¾¤òËÝ°Õ¤µ¤»¤ë·Á¤ÇÆþÃÄ¤Ë¤³¤®¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡¾¡Éé¤ËÂÇ¤Ã¤Æ½Ð¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¯¡¢¸«¼é¤ë¤³¤È¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Â¦¤Ë¤Ï¸å²ù¤ÎÇ°¤¬»Ä¤Ã¤¿¡£Â¹ÀµµÁ¥ª¡¼¥Ê¡¼¡Ê£¶£¸¡Ë¤ÎÂç¹æÎá¤Ç¡ÖÌÜ»Ø¤»À¤³¦°ì¡×¤ò·Ç¤²¤ë¥Û¡¼¥¯¥¹¡£Àï¤¤¤ÎÅÚÉ¶¤Ë¾å¤¬¤ë¤³¤È¤¹¤é¤Ê¤¯¡¢À¤³¦°ì¤ÎÁª¼ê¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÆ¨¤·¤¿»ö¼Â¤Ï¡Ö¶ì¤¤²áµî¡×¤È¤·¤Æ¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¸Â³¦¤ò¤Ä¤¯¤é¤ºÄ©Àï¤ÎÏ¢Â³¤ÇÀ¤³¦Åª´ë¶È¤òÃÛ¤¤¤¿Áí¿ã¤¬Î¨¤¤¤ëµåÃÄ¤È¤·¤ÆÆ±¤¸Å²¤ÏÆ§¤Þ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¤Ë¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Ï¤º¤À¡£
¡¡¤À¤«¤é¤³¤½º´¡¹ÌÚ¤ÎÅ°Äì¥Þ¡¼¥¯¤ò¶ËÈëÎ¢¤ËÉß¤¤¤¿¡£ÊÆÎ±³Ø¤ò·èÃÇ¤¹¤ëÁ°¤«¤é¤¢¤é¤æ¤ë¥³¥Í¥¯¥·¥ç¥ó¤ò»È¤¤¡¢Ä´ºº¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡£¡Ö£Î£Ð£Â¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢¤ï¤ì¤ï¤ì¤¬ºÇ¤âº´¡¹ÌÚ¤¯¤ó¤Îµ¤»ý¤Á¤òÇÄ°®¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÊµåÃÄ´Ø·¸¼Ô¡Ë¡£¥¹¥¿¥ó¥Õ¥©¡¼¥ÉÂç¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ëËÜÅö¤ÎÍýÍ³¤ò´Þ¤á¡¢Âë¤À¤±¤¬ÃÎ¤êÆÀ¤ë»ö¾ð¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤â¤¢¤ê¡¢¾¡»»¤ò¸«¹þ¤ó¤Ç¤Î£±°Ì»ØÌ¾¤À¤Ã¤¿¡£¼ÂºÝ¤Ëµå³¦´Ø·¸¼Ô¤Î£±¿Í¤Ï¡Öº´¡¹ÌÚ¿Ø±Ä¤¬¡Ø£Î£Ð£Â¤Ê¤é¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ù¤È¸À¤¨¤ë¤È¤³¤í¤Þ¤ÇÀ¿°Õ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¤Î»ØÌ¾¡×¤È¤â¸À¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¼ê¤´¤¿¤¨¤«¤é£Ä£å£Î£Á¤Îà¶¯¹Ô»ØÌ¾á¤ËµåÃÄÆâ³°¤Ç¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤ë¤Î¤Ï¡¢¼«Á³¤ÊÈ¿±þ¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡ÌµÏÀ¡¢º´¡¹ÌÚ¤Ï¹â¤¤»Ö¤ò»ý¤Ã¤Æ³¤¤òÅÏ¤Ã¤¿¡£Ì¾Ìç¥¹¥¿¥ó¥Õ¥©¡¼¥ÉÂç¤Ç¤Ï£±Ç¯À¸¤«¤é¼çÎÏ¤òÄ¥¤ê¡¢Ì´¤Ç¤â¤¢¤ë£Í£Ì£Â¤Ø¤ÎÆ»¤ò¼«ÎÏ¤ÇÀÚ¤ê³«¤¯¤³¤È¤â²ÄÇ½¤À¡£ÍèÇ¯£··î³«ºÅÍ½Äê¤Î£Í£Ì£Â¥É¥é¥Õ¥È¤Ç¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼µåÃÄ¤«¤é¤Î»ØÌ¾¤òÂÔ¤Ä¡£º´¡¹ÌÚ¤Ï²Ì¤¿¤·¤Æ¤É¤ó¤Ê·èÃÇ¤ò²¼¤¹¤Î¤«¡£
¡Ö¤ï¤ì¤ï¤ì¤ÏÁ´Á³ÂÔ¤Á¤Þ¤¹¡×¤È£²£°ºÐ¤Î¿´Ãæ¤ò¤ª¤â¤ó¤Ñ¤«¤ê¤Ê¤¬¤é¡ÖÍè¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¾ëÅç£Ã£Â£Ï¡£µåÃÄ¤Ïº´¡¹ÌÚ¤Î°Õ»×¤òÂº½Å¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÈÊÑ¤ï¤é¤ºÀ¿°Õ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¯Êý¿Ë¤À¡££¹¤«·î¸å¡¢±¿Ì¿Åª¤Ê¥É¥é¥Õ¥È¤ÎºÇ½ª·ë²Ì¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£