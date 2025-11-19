この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

元火葬場職員が解説、事故で亡くなった故人と「対面できない」と言われる理由

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

元火葬場職員の下駄華緒氏がYouTubeチャンネル「火葬場談義(旧下駄のチャンネル)」で、「お顔を見れなかった出来事についてお話します」と題した動画を公開。事故などによってご遺体の損傷が激しい場合、なぜご遺族は対面を止められるのか、その裏側を自身の経験を基に解説した。



動画は、視聴者から寄せられた「1ヶ月前に姪が飛び降りで亡くなったが、顔を見ることができず、写真でのお別れだった」という痛ましいコメントを取り上げる形で始まる。下駄氏は、これは葬儀社の仕事であり、自身も葬儀社職員時代に同様のケースを経験したと語る。事故や事件で亡くなった場合、ご遺体は警察署に安置されることがあり、そこへ葬儀社が迎えに行くという。



下駄氏によれば、ご遺族に対面してもらう前に、職員は必ずご遺体の状態を確認する。これは、ご遺族に見せられる状態かを判断するだけでなく、「どういう状態か分からないとドライアイスをどれだけ入れたらいいか分からない」など、適切な処置を行うためでもある。そのため、「どんな状態であろうと、僕らは必ず見る」と、それがプロの仕事であると説明した。



損傷が激しく、本人かどうかも分からないような状態の場合、職員はご遺族に「見ない方がいいと思います」と伝える。しかし、それでも「どんな姿でもいいから一目会いたい」と願うご遺族は少なくない。そうした場合の最後の手段として、下駄氏は「代表の方、お一人いいですか」と提案することがあったと明かす。代表者一人に現実を目の当たりにしてもらい、その方から他の家族へ「やめておこう」と伝えてもらうことで、皆が納得する形を作るというのだ。



最後に下駄氏は、変わり果てた姿での対面が叶わないことは、決して残念なことだけではないと語り、「生きているうちにいっぱい会ってください」と、生前のコミュニケーションの大切さを訴えかけた。