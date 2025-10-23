【感動の野菜レシピ】スパイシーな衣で某チェーン店のチキン超え!? 「フライドまいたけ」
スーパーやコンビニ、専門店等で実際に販売している数多くのお弁当・お惣菜・サラダ・パン等の中から、食の専門家で構成された審査員が優れた商品を表彰する「お弁当・お惣菜大賞」（お惣菜アワード）をご存知ですか？
そのコンテストで5期連続入賞（うち最優秀賞1回、優秀賞1回）経験を誇るのが、青果店の2代目であるアキオさん。
「え、こんな組み合わせ!?」と驚いてしまうものや「これは絶対間違いないでしょ！」と想像がつくものまで、家庭でも無理なくおいしく作れる工夫を凝らしたアキオさんのレシピをご紹介します。
■某チェーン店のチキン超え!? フライドまいたけ
肉を超える野菜の2大巨頭のひとつである「まいたけ」をあのフライドチキンに（もうひとつはなす。独断です）。決め手はスパイシーな衣。ハンバーガーソースがあるとよりリアルですが、なくてもおいしくいただけます。
材料（2人分）
まいたけ……2パック（約150g）※大きめにほぐす
A バッター液（すべて混ぜ合わせておく）
・豆乳……1/2カップ（100ml） ※水や牛乳でもOK
・塩麴……小さじ1 ※塩（またはコンソメ）でもOK
・おろしにんにく……小さじ1
B スパイス衣
・小麦粉……50g
・塩……小さじ1/2
・オールスパイス……小さじ1
・オレガノ……小さじ1/2
・粗挽き黒こしょう……小さじ1/2
・コーンスターチ……30g ※片栗粉でもOK
サラダ油……適量
味の決め手はコレ「オールスパイス」
作り方
1 バットにBのコーンスターチ以外の材料を入れる。コーンスターチは水大さじ1強（分量外）を加え、よく混ぜて固めて、手で崩しながら最後に加えて混ぜ合わせる。
※水で固めてダマを作ることでザクザクしたクリスピー感が出ます。
2 鍋にサラダ油を170度に熱する。まいたけにバッター液、1の順につけ、鍋に入れて約5分カリッとなるまで揚げる。器に盛り合わせ、バーガーソースを添える。
■バーガーソース
やっぱり、このソースがないとね！
材料（作りやすい分量）
マヨネーズ……大さじ3
ケチャップ……大さじ1
マスタード……大さじ1
はちみつ……大さじ1
粗挽き黒こしょう……適量
※すべて混ぜ合わせておく
■まいたけが限界突破すると…肉!?
▶まいたけは大きめにほぐす
まいたけ以外のきのこでも作れるのですが、まいたけが、いちばん肉感があります（近づけなくてもいい、って話もありますが…）
▶バッター液はゆるめにが大事
バッター液は水っぽいと感じるかも。でもこのほうがしっかり衣がつくのです。スパイス衣がこのレシピの肝。某チェーン店のあの味です。
▶揚げて、きのこのうま味を解放せよ！
まいたけを一度にたくさん入れると、油の温度が下がるので注意。温度が低いとベチャっとした仕上がりになってしまいます。
■レシピを参考にするときは
・調味料はメーカーによって塩分量が違うので、味つけの塩を少なめにするなどの調整をしてください。
・材料の分量は目安です。多少前後しても大丈夫です。
・特に記載のない場合、火加減は中火です。
・調理時間の分数は目安です。指定通りに加熱しても食材に火が通っていない場合は様子を見ながら加熱してください。
著＝アキオ／『食べたい！が加速する お惣菜アワード5期連続受賞シェフが教える感動の野菜レシピ』