冬の風物詩ともいえる、明治から季節限定で発売されるチョコレート「メルティーキッス」。これまで長く、そのCMに出演してきたのが新垣結衣だが、2025年からは様変わりする。

「10月21日、女優でモデルの出口夏希さんが、新たに商品のイメージキャラクターに就任することが発表されました。これに合わせて、新CM『冬の待ち合わせ』篇も公開されています。CMでは、雪が舞う時計台の下で、全身白の衣装を身につけた出口さんが、メルティーキッスを味わう様子が描かれています。

新垣さんは、2011年から14年連続でCMに出演してきただけに、今回の交代は新垣さんのファンには衝撃的だったようで、SNSでは『ガッキーじゃなくなったの?』『軽くショック』などと“ガッキーロス”の声が続々と届いています」（芸能記者）

一方、“新たな顔”に肯定的な意見も少なくない。Xには、出口が後任となったことに『最適解ではないか』『めちゃいい!』と、大満足だという声も多数、あがっている。

2018年にモデルとしてデビューした出口は、2019年からは女優としても活躍。この経歴は、雑誌『ニコラ』のモデルとして芸歴をスタートさせた新垣と同じだ。

「出口さんは、現在も人気ファッション誌『non-no』の専属モデルを務めながら、映画やドラマに引っ張りだこです。とくに2024年のドラマ『ブルーモーメント』（フジテレビ系）での熱演が好評だったようで、一躍若手人気女優の仲間入りを果たしました。2025年の映画『か「」く「」し「」ご「」と「』で映画初主演を果たし、2026年1月には、女優の南沙良さんとダブル主演を務める映画『万事快調〈オール・グリーンズ〉』の公開が控えています。

とはいえ今回のCM起用は、いまや“レジェンド”となった新垣さんの後任ということで、ハードルが高いことは間違いないでしょうね。14年もの間、『メルティーキッスといえば、ガッキー』というイメージが刷り込まれてきていますから。出口さんに期待を寄せるファンも多いだけに、これからどれだけ“フレッシュな魅力”を打ち出せるかにかかっているのではないでしょうか」（同前）

2022年まで専属モデルを務めていた雑誌『Seventeen』では、『でぐたん』の愛称で親しまれていた出口。これからは「メルティーキッスといえば、でぐたん」となっていってほしい。