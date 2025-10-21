Bジェイズが撃破…ドジャースとWSを戦う

【MLB】Bジェイズ 4ー3 マリナーズ（日本時間21日・トロント）

ブルージェイズは20日（日本時間21日）、本拠地でマリナーズとのア・リーグ優勝決定シリーズ第7戦に4-3で逆転勝利し、32年ぶりとなるワールドシリーズ進出を決めた。24日（同25日）から大谷翔平投手らを擁するドジャースと激突。ロサンゼルスのメディアも一斉に報じた。

互いに3勝3敗で迎えた最終決戦。先制したのはマリナーズだった。先頭のロドリゲスが三塁線を破る二塁打で出塁すると、1死からネイラーの右前適時打。同点に追いつかれたが、3回にはロドリゲスが左翼席に叩き込むPS4号ソロで勝ち越し。5回にも主砲ローリーのPS5号ソロが飛び出して突き放した。

しかし、2点を追うブルージェイズは7回、1死二、三塁からスプリンガーが逆転3ランを左中間席に運んで逆転。そのまま勝利した。1993年以来のワールドシリーズ進出。対して敗れたマリナーズは1977年の球団創設以来、メジャー30球団で唯一ワールドシリーズ進出がない。

ドジャースの対戦相手が決まるとロサンゼルスのメディアも続々反応。地元メディア「ドジャース・ネーション」のダグ・マッケイン氏は「Breaking（速報）：ロサンゼルス・ドジャースが2025年のワールドシリーズでトロント・ブルージェイズと対戦します」とすぐさま反応。同メディアのノア・カムラス氏も「The World Series is set.（ワールドシリーズが決定した）」とコメント。「第1戦は金曜日の夜、トロントで開催されます。第3戦から第5戦はドジャースタジアムで行われます。ドジャースはMLBで25年ぶりの連覇を目指しています。ブルージェイズは1993年以来優勝していません」と綴った。（Full-Count編集部）