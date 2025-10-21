明和町と地元の企業がコラボした驚きのふるさと納税の返礼品が登場し、20日、お披露目されました。

新たに登場したのはなんと日産GT-R。寄付金額は2億円です。

「GT-RR35」をベースに独自の設計とカスタムを施したオリジナルモデルです。

東京オートサロンなどでも展示されたもので、ふるさと納税の返礼品として提供されるのは初めてとなります。

返礼品を提供するクルウチ自動車は、国産のスポーツカーの整備や再生に豊富な実績を持つ企業で、今回の車もその1つです。

20日からふるさと納税のサイト「ふるさとチョイス」で販売され、車は納車までに半年から1年ほどかかるということです。

明和町のふるさと納税の返礼品は500種類ほどで、去年はおよそ14億の寄付金があったということです。

明和町の下村由美子町長は「ハードルは高いかもしれないが、マニアの方もいると思いますので、その人たちに明和町のことを知ってもらいスポーツカーが展示されていることを知っていただいて広がっていくと嬉しい」と話していました。

今回の返礼品は、GT-R本体の他にクルウチ自動車がもつコレクションを展示する博物館の見学など、あわせて4種類用意されています。