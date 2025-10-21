村重杏奈が“六刀流”アピール「タレント、女優、モデル、プロデューサー…」
タレントの村重杏奈（27歳）が、10月18日に放送されたバラエティ番組「はてなのてん」（TVQ九州放送）に出演。二刀流ならぬ“六刀流”をアピールした。
番組はこの日、「お寺新時代！増える二刀流住職を大調査」をテーマに進行。村重は「私はね、二刀流どころじゃないです」と話し、「タレント、女優、モデル、プロデューサー」と、まずは“四刀流”をアピールする。
「プロデューサーって？」との質問に、村重は「私、下着のプロデュースしてて。爆売れ中でございます。マジでめっちゃ売れてます」とコメント。
さらに「和木町PR大使と、山口ふるさと大使やってますから。結構やってますよ」と“六刀流”だと言い、「TGCも出てるし、いまドラマも放送中でしょ？」とアピールを続けると、「やってる仕事、全部言ってるだけだろ。“刀流”じゃないだろ」とツッコまれた。
