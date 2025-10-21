この記事をまとめると ■新車販売市場における9月は1年のうちで2番目の販売台数を数える時期だ ■最近では値引きなども控えめなことから増販期がなくなりつつある ■軽自動車の分野ではスズキとダイハツが1位を競っている状況だ

新車市場では増販期が消えつつある

9月は事業年度締め（4月から翌年3月）での上半期末となり、事業年度末となる3月に次ぐ新車販売台数を叩き出すとされていた。登録車を取りまとめる自販連（日本自動車協会連合会）、そして軽自動車を取りまとめる全軽自協（全国軽自動車協会連合会）が毎月まとめている、2025年9月単月の新車販売台数統計をみてもそれが伝わってくる。

実際に数字を見ると、2025年9月単月の登録乗用車販売台数は22万9510台（前年同期比95.5％）、軽四輪乗用車の販売台数が12万7951台（前年同期比101.7％）となっているからだ。とはいえ、軽四輪乗用車はともかく、登録乗用車は若干とはいうものの前年割れしていた。

最近販売現場へ出かけると結構な頻度で筆者が聞くのが、年度末など増販期とそうではない月で販売台数に波があるかということである。いままでは年度末、夏商戦（過去には夏のボーナス商戦）、事業年度締め上半期末、秋商戦、冬商戦（冬のボーナス商戦）が増販期と呼ばれていた。この増販期に入らないのが1月、4月、8月となり、増販月とそうではない月の月別販売台数を折れ線グラフにすると、デコボコが激しかったのだが、いまではこれがかなり平準傾向にあるというのである。

その最大の原因は、だいぶ改善傾向にあるとはいえ、国内販売最大シェアを誇るトヨタにおいて、納期が読みにくい状況が続いていることが挙げられる。そうはいっても、トヨタで目立った一時期の年単位での納車待ちはごく一部となっており、そもそも在庫をもたない販売を心がけていたので、他メーカーより納期がかかる傾向になっていたのが、一時的に深刻なものとなっただけともいえる。

なので、以前と比較すると現在の納期はかなり改善されているのだが、今度は新規受注停止の頻発というのが新たにクローズアップされている。ちなみに、トヨタ以外のメーカーであっても、働き方改革や働き手不足により、「増販期だから気合い入れて頑張ろう」ということもなかなか表立ってはできないようである。

就労環境が仕事量に左右されず、平準化を目指す世のなかとなったこともあり、増販期とはいえ製造、陸送、販売現場での納車前の最終検査などで無理が利かなくなってきた（残業がなかなかできない）ことも、新車販売台数の平準化が進んできた背景と考えられる。もちろん月別で台数差はあるのだが、そのデコボコは以前に比べればだいぶ高低差なしとなってきている印象だ。

軽自動車のセールスは２社で熾烈な争いを極める

そのなかで、軽自動車が前年比プラスに転じているのは、登録車に比べれば供給体制に余裕があることがいえるだろう。販売台数の多い人気モデルほど、よほど仕様にこだわらなければ、すでに生産途上のモデルや、場合によっては在庫車が購入車種として引き当たる体制をとっており、ナンバープレート取得に必要な期間が短い（車庫証明が必要でも事後申請となるので）のも、増販期ではギリギリまで販売促進活動ができる。よって、軽自動車が有利となってくるのである。

そして、増販期だからといって破格な値引きなどでお得に買えることも、最近はなくなってきている。トヨタではすでに納期が読めないので、受注時には受注車両が増販期の実績カウントなるか否かの判断がしにくく、当然購入条件でもそこはほとんど考慮されなくなってきている。

全体でも値引き原資となるディーラー利益などが、物価や人件費上昇などで圧縮傾向にあるので、値引き拡大余力も急減している。最近では中古車価格が上昇しており、下取り査定額が期待できるのだが、契約車両の納期が見通しにくいケースでは、控えめな査定額しか出せないこともあるようだ。そのため、いまではいつ買っても値引きも査定額も大きな変化がない……というのが、売る側だけではなく買う側でも認識するひとが目立ってきているようなのである。

また、軽自動車で気になるのはブランド別の動きだ。昨年の2024年9月では、軽四輪車全体ではスズキがトップを維持し、2位ダイハツに約1.1万台差をつけていたのだが、今年2025年9月になるとその差は7000台ほどと縮まっている。2025年1月からの累計販売では約8000台差がついているので、残り3カ月でスズキにダイハツがどこまで迫れるのかが見ものだ。

軽四輪乗用車でのスズキとの差を、軽四輪貨物車の販売台数で縮めるというのがダイハツの動きとなっているので、ダイハツ軽四輪乗用車のさらなる復調が、トップ返り咲きには必要となるであろう。

スバルはダイハツから軽自動車のOEM（相手先ブランド）車供給を受けて販売しているのだが、全体で前年同期比122.2％、軽四輪乗用車では前年同期比約165.2％と伸長率の高さが目立っている。ムーヴのOEM車となるステラが新型となり、さらに期末で一気に在庫車が掃き出されたのではないかと見ている。最近とあるスバル系ディーラーではステラが展示されていたこともあったので、販売現場では意外なほどステラの販売促進に気合いが入っていたのかもかもしれない。

年間での販売台数平準化が進む前は、9月に売りすぎた反動で10月の落ち込みが目立つこともあったが、この様子だと、2025年10月は目立った落ち込みもそれほどないものと考えている。