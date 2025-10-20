大人気ホラーシリーズ「死霊館」の最終章、『死霊館 最後の儀式』が現在公開中。シリーズの生みの親であるジェームズ・ワンが恐怖のルーツについて語るインタビュー映像が解禁された。

映像のなかでワンは、日本のホラー映画からの影響、特に中田秀夫監督の『リング』(1998)や小林正樹監督の『怪談』(1965)について、ホクホク顔で話している。また、時代が反映される観客のホラー映画の好みの変遷について、自身の好みもふまえて語り、「ホラー映画というジャンルは成長し続けるべき」と自身のホラー哲学を語っている。

『死霊館 最後の儀式』では、ワンがその実力に太鼓判を押すマイケル・チャベス（『死霊館 悪魔のせいなら、無罪。』『死霊館のシスター 呪いの秘密』）が監督を務め、ワンはプロデューサーとして彼をサポートしている。

そして、10月10日(金)に実施された「死霊館」シリーズを一挙上映する“悪魔オールナイト”に続き、第二弾が開催決定。ハロウィンの当日10月31日（金）に、109シネマズプレミアム新宿にて「ハロウィンに悪魔オールナイト」が開催されることが決定した。最新作『死霊館 最後の儀式』に加え、『死霊館のシスター』（2018）、『アナベル 死霊博物館』（2019）、『死霊館のシスター 呪いの秘密』（2023）の計4作が、270度のワイドスクリーンで映画に没入できるSCREENXにてリバイバル上映される。前回に続いて呪い人形アナベルも来場。仮装での参加も大歓迎とのことだ。

【悪魔オールナイト第二弾｜ハロウィンに悪魔オールナイト 全作品SCREEN Xで上映！】

■日時

2025年10月31日（金）20:00〜 （11月1日（土）4:30頃終了予定）

■上映作品

『死霊館のシスター』『アナベル 死霊博物館』

『死霊館のシスター 呪いの秘密』『死霊館 最後の儀式』

■料金

CLASS S：14,900円均一

CLASS A：10,500円均一

■チケット販売スケジュール

10月24日（金）0:00より１０９シネマズプレミアム新宿公式ホームページにて販売開始

https://109cinemas.net/premiumshinjuku/