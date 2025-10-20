¼«Ì±ÅÞ¡¦¹â»ÔÁíºÛ¤È°Ý¿·¤ÎµÈÂ¼ÂåÉ½¤¬Ï¢Î©¹ç°ÕÊ¸½ñ¤Ë½ðÌ¾¡¡£±²óÌÜ¤ÎÅêÉ¼¤Ç¹â»Ô¼óÁêÃÂÀ¸¤Î¸«ÄÌ¤·
¡¡¼«Ì±ÅÞ¤Î¹â»ÔÁáÉÄÁíºÛ¤ÈÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¡¦µÈÂ¼ÍÎÊ¸ÂåÉ½¡ÊÂçºåÉÜÃÎ»ö¡Ë¤Ï£²£°Æü¡¢¹ñ²ñÆâ¤ÇÏ¢Î©À¯¸¢¤Î¹ç°ÕÊ¸½ñ¤Ë½ðÌ¾¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡¹â»ÔÁíºÛ¤ÈËãÀ¸ÂÀÏºÉûÁíºÛ¤é¤¬ÂÔ¤Ä¾ïÇ¤°Ñ°÷Ä¹¼¼¤ËµÈÂ¼»á¤¬Æþ¼¼¤·¤¿¤Î¤Ï¸á¸å£¶»þ£±£±Ê¬¡£
¡¡ÅÞ¼ó²ñÃÌ¤ÎËÁÆ¬¡¢¹â»Ô»á¤Ï¡Ö¹ñ²È´Ñ¤ò¤È¤â¤Ë¤¹¤ëÀ¯ÅÞ¤È¤·¤ÆÀ¯ºö¼Â¸½¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜ·ÐºÑ¤ò¶¯¤¯¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò½Ò¤Ù¡¢µÈÂ¼»á¤Ï¡ÖÆüËÜ¤ò¤è¤¯¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ï°ì½ï¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¹â»Ô¡¢µÈÂ¼Î¾»á¤ÏÏ¢Î©À¯¸¢¹ç°ÕÊ¸½ñ¤ËÄ´°õ¤·¥¬¥Ã¥Á¥ê°®¼ê¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¡£ÂçÀª¤Î¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤¿¤Á¤Î»£±Æ¤Ë¾Ð´é¤Ç±þ¤¸¤¿¡£
¡¡°Ý¿·¤Ï£²£±Æü¤ÎÎ×»þ¹ñ²ñ¤Î¼óÁê»ØÌ¾Áªµó¤Ç£±²óÌÜ¤ÎÅêÉ¼¤«¤éÍÑ»æ¤Ëà¹â»ÔÁáÉÄá¤ÎÌ¾Á°¤¬½ñ¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¼«Ì±¤Ï½°±¡¤Ë£±£¹£¶µÄÀÊ¡¢°Ý¿·¤Ï£³£µµÄÀÊ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Î¾ÅÞ¹ç¤ï¤»¤Æ¤â²áÈ¾¿ô£²£²£³¤Ë¤Ï£²µÄÀÊÆÏ¤«¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¼«Ì±ÅÞµÄ°÷¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¼óÁê»ØÌ¾Áªµó¤Ç¤Ï°Ý¿·°Ê³°¤ÎÌîÅÞ¹ñ²ñµÄ°÷¤«¤é¤â¶¨ÎÏ¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¡¢ÆüËÜ½é¤Î½÷À¼óÁê¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬³Î¼Â¤Ê¾ðÀª¤À¡£
