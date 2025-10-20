TVアニメーション『SI-VIS: The Sound of Heroes』第1クールメインPV＆メインビジュアル解禁！劇中ユニット「SI-VIS」のボーカリスト一斉解禁！
ANIPLEX×Sony MusicによるオリジナルTVアニメーション『SI-VIS: The Sound of Heroes』（シーヴィス ザ サウンド オブ ヒーローズ）が10月5日（日）よりフジテレビほかにて放送中。
この度、第1クールメインPVとメインビジュアルが解禁。また、劇中ユニット「SI-VIS」の各キャラクターの歌唱を務めるボーカリストたちが一斉解禁！キャラクター原案・左 描き下ろしのボーカルビジュアルとコメントが到着した。
さらに、セイレーンのボーカルを務めるIZUMIによる生ライブを10月25日（土）18時に開催決定！アニプレックスYouTubeチャンネルにてライブの模様を生配信する。
そのほか、第3話劇中歌「幻想曲（アラベスク）を君に」のリリックビデオも公開され配信も開始。また、これからのSI-VISを背負った4人（セイレーン・ソウジ・μ・JUNE）で歌った「FRIENDS ＆ SMILE -SECOND STAGE-」の配信も開始した。
また、12月24日にTVアニメ『SI-VIS: The Sound of Heroes』第1クール主題歌シングル＆劇中歌ミニアルバムのリリースが決定した。
＜劇中ユニット「SI-VIS」ボーカリスト一斉解禁＞●リリース情報
「So Far Away / FRIENDS ＆ SMILE」
12月24日発売
【初回生産限定盤（CD＋BD）】
価格：￥2,800（税込）
【通常盤（CD）】
価格：￥2,000（税込）
＜CD＞
第1クールOPテーマ「So Far Away」・EDテーマ「FRIENDS & SMILE」
それぞれの楽曲のアナザーバージョンも収録！
＜Blu-ray＞
01 TVアニメ「SI-VIS: The Sound of Heroes」ノンクレジットオープニング
02 TVアニメ「SI-VIS: The Sound of Heroes」ノンクレジットエンディング
予約URL
https://si-vis.lnk.to/1224SG
1st Season Diegetic Songs ALBUM
『PARA-BELLUM』
12月24日発売
価格：￥2,800（税込）
劇中アーティスト「SI-VIS」が歌う、第1クール劇中歌を収録！
さらにボーナストラックとして、第1クール放送前に配信された「Braver Dreamer（YOSUKE MAIN VOCAL ver.）」も収録！
予約URL
https://si-vis.lnk.to/1224miniAL
●配信情報
第3話劇中歌
「幻想曲（アラベスク）を君に」
作詞：上坂梨紗
作曲：下田晃太郎 (Elements Garden)
編曲：藤永龍太郎 (Elements Garden)
配信リンク
https://si-vis.lnk.to/Arabesquewokimini
第1クールEDテーマ
「FRIENDS ＆ SMILE -SECOND STAGE-」
作詞・作曲：中島卓偉
編曲：sugarbeans
配信リンク
https://si-vis.lnk.to/FRIENDS-SMILE_SECONDSTAGE
●イベント情報
10月25日（土）18時 新宿にて生ライブ開催決定！
セイレーンの歌唱を務めるIZUMIが、10月25日（土）新宿にて生ライブ開催決定！
第1話劇中歌「MELODEA」、第3話劇中歌「幻想曲（アラベスク）を君に」のライブパフォーマンスに加え、新宿ユニカビジョンと連動した演出やアニプレックスYouTubeチャンネルでの生配信など、「SI-VIS」のゲリラライブさながらのステージをお届けいたします！
2025年10月25日（土）18:00〜
場所：公式サイト、公式SNSをご確認ください。
出演：セイレーン starring IZUMI
内容：第1話・第3話劇中歌ライブパフォーマンス
IZUMIによるステッカーお渡し会
料金：無料／自由観覧
配信
https://www.youtube.com/live/5QDlYuNtp_U
●作品情報
TVアニメ『SI-VIS: The Sound of Heroes』
2025年10月5日(日)より毎週日曜朝9時30分より
フジテレビほかにて連続２クール放送
フジテレビ／関西テレビ／東海テレビ／テレビ西日本／仙台放送／テレビ静岡／
北海道文化放送／テレビ新広島／福島テレビ／長野放送／石川テレビ／岡山放送／
テレビ愛媛／高知さんさんテレビ／サガテレビTKUテレビ熊本／鹿児島テレビ
2025年10月11日より毎週土曜朝5:20~
富山テレビ
2025年10月18日より毎週土曜朝5:30~
新潟総合テレビ
2025年10月19日より毎週日曜24:55~
福井テレビ
配信情報
2025年10月7日（火）正午より各配信プラットフォームにて順次配信予定。
ABEMA／Prime Video／dアニメストア／dアニメストア for Prime Video／DMMTV／FOD／Hulu／lemino／NETFLIX／U-NEXT／アニメ放題／アニメタイムズ／バンダイチャンネル／Tver／Anime Festa／ニコニコチャンネル／ニコニコ生放送／J:COM STREAM／TELASA／milplus
【スタッフ】
監督：吉田大輔
シリーズ構成・脚本：丸戸史明
キャラクター原案：左
キャラクターデザイン：大槻菜穂、藤井奈美
サブキャラクターデザイン：高橋美香、山中正博
モンスターデザイン：尾之上知久
総作画監督：大東百合恵
アクション作画監督：平山貴章
美術監督：牧野孝雄
色彩設計：堀川佳典
撮影監督：三上颯太
CGディレクター：高橋将人
編集：神宮司由美
音響監督：名倉 靖
音楽：睦月周平
アニメーション制作：スタジオヴォルン
主題歌
第1クールオープニング・テーマ：「So Far Away」SI-VIS
第1クールエンディング・テーマ：「FRIENDS ＆ SMILE」SI-VIS
【キャスト】
キョウヤ：古屋亜南
凪：石見舞菜香
セイレーン：佐倉綾音
μ（ミュー）：鬼頭明里
ソウジ：島粼信長
JUNE（ジューン）：斉藤壮馬
YOSUKE：浪川大輔
神里泪：河瀬茉希
三枝聖那：高垣彩陽
アーティスト
キョウヤ starring 馬越琢己 from SI-VIS
セイレーン starring IZUMI from SI-VIS
μ starring 月乃 from SI-VIS
ソウジ starring 鮫々 from SI-VIS
JUNE starring ふるーり from SI-VIS
YOSUKE starring Taisho from SI-VIS
＜ストーリー＞
圧倒的人気を誇る音楽ユニット「SI-VIS」。そのリーダー・YOSUKEに憧れてオーディションを受けるため上京した主人公・キョウヤは、初めて訪れた渋谷の街で不思議な少女・凪に出会い、「SI-VIS」の新曲プロモーションの世界に誘われる。
そこで目にしたのは、世界を壊す謎の現象ミラージュに立ち向かうという、「SI-VIS」の真実の姿だった。
表向きはアーティストとしてライブ活動をする「SI-VIS」は、地球を守るために戦うヒーローでもあった。ミラージュを食い止めることができなければ、その地域は存在ごと消滅してしまう――世界の恐ろしい真実を知ったキョウヤは、「SI-VIS」の一員として命を懸けて戦うことになるが……。
©2025 ハルモニアエンタテインメント
