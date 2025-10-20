TVアニメーション『SI-VIS: The Sound of Heroes』第1クールメインPV＆メインビジュアル解禁！劇中ユニット「SI-VIS」のボーカリスト一斉解禁！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

ANIPLEX×Sony MusicによるオリジナルTVアニメーション『SI-VIS: The Sound of Heroes』（シーヴィス ザ サウンド オブ ヒーローズ）が10月5日（日）よりフジテレビほかにて放送中。

この度、第1クールメインPVとメインビジュアルが解禁。また、劇中ユニット「SI-VIS」の各キャラクターの歌唱を務めるボーカリストたちが一斉解禁！キャラクター原案・左 描き下ろしのボーカルビジュアルとコメントが到着した。

さらに、セイレーンのボーカルを務めるIZUMIによる生ライブを10月25日（土）18時に開催決定！アニプレックスYouTubeチャンネルにてライブの模様を生配信する。

そのほか、第3話劇中歌「幻想曲（アラベスク）を君に」のリリックビデオも公開され配信も開始。また、これからのSI-VISを背負った4人（セイレーン・ソウジ・μ・JUNE）で歌った「FRIENDS ＆ SMILE -SECOND STAGE-」の配信も開始した。

また、12月24日にTVアニメ『SI-VIS: The Sound of Heroes』第1クール主題歌シングル＆劇中歌ミニアルバムのリリースが決定した。

＜劇中ユニット「SI-VIS」ボーカリスト一斉解禁＞

●リリース情報「So Far Away / FRIENDS ＆ SMILE」12月24日発売

【初回生産限定盤（CD＋BD）】

価格：￥2,800（税込）

【通常盤（CD）】

価格：￥2,000（税込）

＜CD＞

第1クールOPテーマ「So Far Away」・EDテーマ「FRIENDS & SMILE」

それぞれの楽曲のアナザーバージョンも収録！

＜Blu-ray＞

01 TVアニメ「SI-VIS: The Sound of Heroes」ノンクレジットオープニング

02 TVアニメ「SI-VIS: The Sound of Heroes」ノンクレジットエンディング

予約URL

https://si-vis.lnk.to/1224SG

1st Season Diegetic Songs ALBUM

『PARA-BELLUM』

12月24日発売

価格：￥2,800（税込）

劇中アーティスト「SI-VIS」が歌う、第1クール劇中歌を収録！

さらにボーナストラックとして、第1クール放送前に配信された「Braver Dreamer（YOSUKE MAIN VOCAL ver.）」も収録！

予約URL

https://si-vis.lnk.to/1224miniAL

●配信情報

第3話劇中歌

「幻想曲（アラベスク）を君に」

作詞：上坂梨紗

作曲：下田晃太郎 (Elements Garden)

編曲：藤永龍太郎 (Elements Garden)

配信リンク

https://si-vis.lnk.to/Arabesquewokimini

第1クールEDテーマ

「FRIENDS ＆ SMILE -SECOND STAGE-」

作詞・作曲：中島卓偉

編曲：sugarbeans

配信リンク

https://si-vis.lnk.to/FRIENDS-SMILE_SECONDSTAGE

●イベント情報

10月25日（土）18時 新宿にて生ライブ開催決定！

セイレーンの歌唱を務めるIZUMIが、10月25日（土）新宿にて生ライブ開催決定！

第1話劇中歌「MELODEA」、第3話劇中歌「幻想曲（アラベスク）を君に」のライブパフォーマンスに加え、新宿ユニカビジョンと連動した演出やアニプレックスYouTubeチャンネルでの生配信など、「SI-VIS」のゲリラライブさながらのステージをお届けいたします！

2025年10月25日（土）18:00〜

場所：公式サイト、公式SNSをご確認ください。

出演：セイレーン starring IZUMI

内容：第1話・第3話劇中歌ライブパフォーマンス

IZUMIによるステッカーお渡し会

料金：無料／自由観覧

配信

https://www.youtube.com/live/5QDlYuNtp_U

●作品情報

TVアニメ『SI-VIS: The Sound of Heroes』

2025年10月5日(日)より毎週日曜朝9時30分より

フジテレビほかにて連続２クール放送

フジテレビ／関西テレビ／東海テレビ／テレビ西日本／仙台放送／テレビ静岡／

北海道文化放送／テレビ新広島／福島テレビ／長野放送／石川テレビ／岡山放送／

テレビ愛媛／高知さんさんテレビ／サガテレビTKUテレビ熊本／鹿児島テレビ

2025年10月11日より毎週土曜朝5:20~

富山テレビ

2025年10月18日より毎週土曜朝5:30~

新潟総合テレビ

2025年10月19日より毎週日曜24:55~

福井テレビ

配信情報

2025年10月7日（火）正午より各配信プラットフォームにて順次配信予定。

ABEMA／Prime Video／dアニメストア／dアニメストア for Prime Video／DMMTV／FOD／Hulu／lemino／NETFLIX／U-NEXT／アニメ放題／アニメタイムズ／バンダイチャンネル／Tver／Anime Festa／ニコニコチャンネル／ニコニコ生放送／J:COM STREAM／TELASA／milplus

【スタッフ】

監督：吉田大輔

シリーズ構成・脚本：丸戸史明

キャラクター原案：左

キャラクターデザイン：大槻菜穂、藤井奈美

サブキャラクターデザイン：高橋美香、山中正博

モンスターデザイン：尾之上知久

総作画監督：大東百合恵

アクション作画監督：平山貴章

美術監督：牧野孝雄

色彩設計：堀川佳典

撮影監督：三上颯太

CGディレクター：高橋将人

編集：神宮司由美

音響監督：名倉 靖

音楽：睦月周平

アニメーション制作：スタジオヴォルン

主題歌

第1クールオープニング・テーマ：「So Far Away」SI-VIS

第1クールエンディング・テーマ：「FRIENDS ＆ SMILE」SI-VIS

【キャスト】

キョウヤ：古屋亜南

凪：石見舞菜香

セイレーン：佐倉綾音

μ（ミュー）：鬼頭明里

ソウジ：島粼信長

JUNE（ジューン）：斉藤壮馬

YOSUKE：浪川大輔

神里泪：河瀬茉希

三枝聖那：高垣彩陽

アーティスト

キョウヤ starring 馬越琢己 from SI-VIS

セイレーン starring IZUMI from SI-VIS

μ starring 月乃 from SI-VIS

ソウジ starring 鮫々 from SI-VIS

JUNE starring ふるーり from SI-VIS

YOSUKE starring Taisho from SI-VIS

＜ストーリー＞

圧倒的人気を誇る音楽ユニット「SI-VIS」。そのリーダー・YOSUKEに憧れてオーディションを受けるため上京した主人公・キョウヤは、初めて訪れた渋谷の街で不思議な少女・凪に出会い、「SI-VIS」の新曲プロモーションの世界に誘われる。

そこで目にしたのは、世界を壊す謎の現象ミラージュに立ち向かうという、「SI-VIS」の真実の姿だった。

表向きはアーティストとしてライブ活動をする「SI-VIS」は、地球を守るために戦うヒーローでもあった。ミラージュを食い止めることができなければ、その地域は存在ごと消滅してしまう――世界の恐ろしい真実を知ったキョウヤは、「SI-VIS」の一員として命を懸けて戦うことになるが……。

©2025 ハルモニアエンタテインメント

