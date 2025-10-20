寝ている猫が起き上がる……ただそれだけの動画が、SNSで18万再生の大反響！その理由は、猫さんの『もちもちボディ』と『トトロ級の寝姿』にありました。「たらふく食べた後の寝方しててかわいw」「愛くるしいフォルムにノソノソ歩きたまらん」と話題になっています。

【動画：すごい姿勢で寝ていた猫→飼い主さんに『名前を呼ばれる』と……】

寝姿がかわいい

TikTokアカウント『ガレポ』に投稿されたのは、ブリティッシュショートヘアのムックさん。飼い主さんによると、「呼んだら寝てる時でも絶対に来る猫になりました」とのことです。そんなムックさんですが……

今回は、なんとも個性的な寝姿が露わになりました。両手を広げて大の字になり、まん丸のお腹を天井へ突き出した、猫らしからぬフォルム。見る角度によっては、ふわふわの大きな毛玉が落ちているかのようです。

歩く姿もかわいい

そんなムックさん、飼い主さんに呼ばれると『ん？呼んだ？』とばかりに頭を持ち上げたそうです。そのまま、重そうな体を反転させて『よいしょ』と起き上がります。そのまま、のしのしと効果音が聞こえそうな足取りでこちらへ向かってきたんだとか。

愛されボディには不都合なことも…

飼い主さんの元に到着したムックさんは、再び体を横たえてゴロゴロとくつろぎ始めたそうです。飼い主さんの手になでられ、なんとも気持ちよさそうなムックさん。一方、飼い主さん的にも最高の触り心地を堪能していたのではないでしょうか。

また、ほかの動画でも、ムックさんはふわふわでモチモチなボディを披露してくれています。あまりにも豊かに育ってしまったためか、座っている時は支えがないとバランスを崩して転げてしまうんだとか……。

ムックさんの個性的な寝姿が収められた投稿は、TikTokで18.8万回以上も再生されました。「可愛くって用がなくても呼んじゃいますよねわかります」「起きて気だるそうに歩いて来る姿まで全部可愛い」「このたぬきみたいな顔がたまらん」「リアルトトロが寝てるのかと思ったわ」などの声が寄せられ、ユーザーから愛されています。

TikTokアカウント『ガレポ』では、他にもムックさんの愛らしい姿を見られます。仰向け、うつ伏せ、座っている姿など、他ではなかなか見られない猫フォルムを楽しめますよ。

写真・動画提供：TikTokアカウント「ガレポ」さま

執筆：佐々木えみこ

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。