リンクス（東京都港区）が、既婚男女を対象とした「夫婦の営み」に関する調査を実施。その結果を発表しました。

性欲を「どうにかしたくてもどうにもできない」人も

調査は2025年3月17日、全国の20〜59歳までの既婚男女を対象に、インターネットリサーチで実施。計3000人（男性1467人、女性1533人）から有効回答を得ています。年代構成は、20代が149人、30代が570人、40代が960人、50代が1321人です。

まず、全回答者に「夫婦の営みはあるか」を聞いたところ、男性の49.76％、女性の43.18％が「はい（ある）」と回答。全体では、3000人中1392人（46.4％）が「夫婦の営みがある」と答えました。一方で「ない」と答えた人は全体の53.6％（1608人）に上っており、「夫婦の営みがない」人の方がやや多くなっています。

夫婦の営みが「ない」と回答した人（1608人）に「現在、夫婦仲はいいと思うか」を聞くと、全体の15.98％が「とてもよい」、25.93％が「まあまあよい」と回答。「よい」と答えた人を合わせると、「普通」と回答した人（38.06％）をやや上回る結果となりました。

子どもの有無別に見ると、「子どもなし夫婦」の場合は仲が「良い」と回答する割合が高く、「子どもあり夫婦」では仲を「普通〜悪い」と答える割合が上昇している傾向が明らかになっています。

では、夫婦の営みが「ない」夫婦は、性欲をどのように解消しているのでしょうか。

夫婦の営みが「ない」と回答した人（1608人）に「性欲をどのように解消しているか」について聞いた結果、圧倒的に多い回答となったのが「自己処理」（561人）でした。次いで「運動など他で発散」（202人）が続いています。

その他、自由記述回答では「特に何もない（53歳女性）」「我慢（49歳女性）」「性欲はあるが何もしていない（37歳女性）」「ゲームで解消（50歳女性）」「カウンセリング（57歳女性）」「どうにかしたくてもどうにもできない（59歳女性）」など、生々しいコメントが寄せられたということです。

調査結果を受けて、同社は「男性は『性欲を処理する』傾向、女性は『性欲そのものが減退する』傾向が際立ちました」とコメントを寄せています。

既婚者の皆さん、「夫婦の営み」はありますか？ それとも……？