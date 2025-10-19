この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

海外不動産投資家の宮脇さき氏が、自身のYouTubeチャンネルで『手元資金が少なくても問題ない！個人資産で1億円を稼ぐならこの方法一択です！』と題した動画で、身近なサービス型ビジネスを立ち上げて「株・事業売却」に繋げることで億単位の資産をつくる実践的な手法にフォーカスした。



動画冒頭で宮脇氏は「最終的には、株を売却しましたとか、事業売却でリタイアとか、FIREを達成している人はかなり多いんですね」と富裕層の実状を明かす。今回は「資金も経営知識もない人が、どう資産を築けばいいのか？」という疑問から、事業の立ち上げ～売却に至る道のりをゲストのカオル氏と共に詳述した。



紹介された道筋は「自分で事業を立ち上げ、その事業を売却する」というもの。税制面でも圧倒的有利とされ、「事業利益は55％課税されるが、事業・株の売却益は20％で済む。しかも1億、2億、下手すると7億円以上のまとまった資金が手に入る可能性がある」と力説する。カオル氏は10万円から立ち上げた片付けサービス事業を、なんと7.2億円で売却した実体験を披露。「ランチで紙ナプキンに書いたメモからスタートだった」と、意外な億ビジネス誕生秘話を語った。



「こんな僕でもできた。本当に資金も人脈もゼロ、母子家庭の高卒で、10年間ニートのような生活だった」とカオル氏。そのリアルな成功例に、宮脇氏も「もしかして自分にもできるかもって思った方は多いんじゃないですか」とやる気を引き出した。



具体的戦略は、全国47都道府県に展開できる『身近なサービスのマッチング』。鍵は「月利250万＝年利3000万」など、目標金額を細分化して逆算思考で挑むこと。「業者へ仕事を振る仲介モデルなら、自分が作業しなくてもOK」という点にも注目だ。「トラックも従業員もゼロ。あったのは携帯電話とパソコンだけ」と再現性の高さを強調。「実際、墓参り代行やエアコンクリーニング、ホワイトニングサロンなど全国普遍的な困りごとなら誰でも挑戦できる」と明かす。



また「今のネット集客はYouTubeやSNSじゃなくて、広告とホームページだけで十分。むしろ広告なら属人性がなく、再現性も高い」と指摘。「生徒さんのなかには3万円スタートで月利200万円、1年未満で『1億円で売れそう』になった人も」と驚きのケースも披露した。



最後に「何をやればいいか分からず迷っているなら、一度カオル氏と話してみてほしい」と視聴者にメッセージ。「努力の方向性を変えたら資産構築の近道になる。今日の内容は本当に必見」と動画を締めくくった。