「人におごるのもおごられるのも、すごくしんどかった」次長課長・河本準一が明かす“うつ病公表”の理由と芸能人生の波乱
2025年2月17日、自身のSNSで休養を発表し、6月には「うつ病」「パニック障害」という病名を公表した「次長課長」の河本準一さん（50）。過去には実の母が長期間、生活保護を受給していたとして世間から猛バッシングを浴びたり、二度にわたる急性すい炎で入院するなど、波乱に満ちた芸能人生を送ってきた。現在は体調を見ながら仕事を受けているが、病気発覚以前の自身は、公私とも「無理をしてキャラ作りをしていた」と振り返るーー。
◆治療中に公表を決めた理由「早く言わせてほしかった」
ーー「昨年より体調を崩し、仕事に支障が出るようになってしまいました」と2月に休養を発表。その約4か月後、病名を明らかにされました。治療を続ける最中で、公表を決めたのはなぜですか。
河本準一（以下、河本）：病気について、世間に「理解してほしい」という気持ちが強かったからです。
自分としては言えない方が辛い、早く言わせてくれ、という思いでした。事前に医師とも相談した上で「復帰」や「完治」といった言葉は避け、「完全な復調の見通しが付くまで温かく見守ってください」という表現に落ち着きました。
日本ではうつ病に対して「怠けている」という偏見が、根強くあります。身体障害のように外見からは判別できないため、援助や配慮を必要とする方がつける「ヘルプマーク」を装着しようかと思ったことも何度もありました。ただ日頃表に立つ仕事をしているので、自分から病を公表することで、世間の理解を深められるなら、その道で貢献したいと思ったんです。
ーー病気の公表後、周囲の態度に変化はありましたか？
河本：むちゃくちゃ変わりました。直接の知り合いでいうと、口調が優しくなったり、無駄に近寄ってこなくなったり。大きな声では言えませんが、「日頃からそうだったら良かったのに……」と思う方が、少なく見積もって200人はいましたね。
ーー’25年1月、ネット番組の生放送中に倒れたのが、病気発覚のきっかけだったとのこと。当時の状況を改めて教えてください。
河本：10年前から睡眠障害があり、ほかにも低血糖になると手がしびれてしまうなど、体調は日頃から万全でなかったんです。倒れた当日は常備薬を摂取せずに本番に臨んでしまい、放送が始まってからだんだんと手足にしびれを感じるようになりました。次に呼吸が浅くなり、そのままでは倒れそうだったのでいったん画面から外れ、そのまま救急車で病院に運ばれました。
ーーその時点で、メンタルの疾患という予感はあったのでしょうか？
河本：うまいこと呂律が回らなかったので、初めは脳に問題があると思っていました。
病院に運ばれて色々検査をしてみたところ、すい臓がんも違うし、糖尿病にも該当しない。最後に精神科の先生が病室に来て診てもらった結果、「うつ病」と判明したんです。パニック障害は、突然強い不安や恐怖に襲われ、動悸や心拍数の増加、息切れなどを伴うというもの。症状はそれ以前から出ていたのですが、そのタイミングであわせて診断を受けました。
◆どこにいてもネタのことを考えていた
ーーご病気と向き合うようになって、人付き合いや仕事との向き合い方に変化はあったでしょうか。
河本：大きく変わりました。うつ病はよく、完璧主義思考が強い人や、責任感の強い人がなりやすいと言われます。自分自身、以前は家族や後輩の面倒を見なければという思いが強くあり、後輩と一緒に外出すると常に食事代を出していました。過去には、金額も思い返せないぐらいの大借金をしていた時期もあります。
ーーテレビ越しには、いつも後輩に囲まれて面倒見が良いイメージがありました。
河本：無理をしてキャラを作っていた部分が大きかったと思います。食事は後輩に「連れて行ってください」と言われるから行っていただけ。本心としては、人におごるのもおごられるのも、すごくしんどかったです。本来は孤独が一番好き。だからこそ休養期間に入った時には、1人の時間を持てることが、何よりも嬉しかったです。
◆治療中に公表を決めた理由「早く言わせてほしかった」
河本準一（以下、河本）：病気について、世間に「理解してほしい」という気持ちが強かったからです。
自分としては言えない方が辛い、早く言わせてくれ、という思いでした。事前に医師とも相談した上で「復帰」や「完治」といった言葉は避け、「完全な復調の見通しが付くまで温かく見守ってください」という表現に落ち着きました。
日本ではうつ病に対して「怠けている」という偏見が、根強くあります。身体障害のように外見からは判別できないため、援助や配慮を必要とする方がつける「ヘルプマーク」を装着しようかと思ったことも何度もありました。ただ日頃表に立つ仕事をしているので、自分から病を公表することで、世間の理解を深められるなら、その道で貢献したいと思ったんです。
ーー病気の公表後、周囲の態度に変化はありましたか？
河本：むちゃくちゃ変わりました。直接の知り合いでいうと、口調が優しくなったり、無駄に近寄ってこなくなったり。大きな声では言えませんが、「日頃からそうだったら良かったのに……」と思う方が、少なく見積もって200人はいましたね。
ーー’25年1月、ネット番組の生放送中に倒れたのが、病気発覚のきっかけだったとのこと。当時の状況を改めて教えてください。
河本：10年前から睡眠障害があり、ほかにも低血糖になると手がしびれてしまうなど、体調は日頃から万全でなかったんです。倒れた当日は常備薬を摂取せずに本番に臨んでしまい、放送が始まってからだんだんと手足にしびれを感じるようになりました。次に呼吸が浅くなり、そのままでは倒れそうだったのでいったん画面から外れ、そのまま救急車で病院に運ばれました。
ーーその時点で、メンタルの疾患という予感はあったのでしょうか？
河本：うまいこと呂律が回らなかったので、初めは脳に問題があると思っていました。
病院に運ばれて色々検査をしてみたところ、すい臓がんも違うし、糖尿病にも該当しない。最後に精神科の先生が病室に来て診てもらった結果、「うつ病」と判明したんです。パニック障害は、突然強い不安や恐怖に襲われ、動悸や心拍数の増加、息切れなどを伴うというもの。症状はそれ以前から出ていたのですが、そのタイミングであわせて診断を受けました。
◆どこにいてもネタのことを考えていた
ーーご病気と向き合うようになって、人付き合いや仕事との向き合い方に変化はあったでしょうか。
河本：大きく変わりました。うつ病はよく、完璧主義思考が強い人や、責任感の強い人がなりやすいと言われます。自分自身、以前は家族や後輩の面倒を見なければという思いが強くあり、後輩と一緒に外出すると常に食事代を出していました。過去には、金額も思い返せないぐらいの大借金をしていた時期もあります。
ーーテレビ越しには、いつも後輩に囲まれて面倒見が良いイメージがありました。
河本：無理をしてキャラを作っていた部分が大きかったと思います。食事は後輩に「連れて行ってください」と言われるから行っていただけ。本心としては、人におごるのもおごられるのも、すごくしんどかったです。本来は孤独が一番好き。だからこそ休養期間に入った時には、1人の時間を持てることが、何よりも嬉しかったです。