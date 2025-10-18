ESA²ÐÀ±Ãµººµ¡20Ç¯´Ö¤Î´ÑÂ¬²èÁü¤«¤é1000°Ê¾å¤Î¿ÐÀûÉ÷¤ò¸¡½Ð¡¦¥«¥¿¥í¥°²½
¤³¤Á¤é¤Ï¡¢ESA¡á¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ±§Ãèµ¡´Ø¤Î²ÐÀ±Ãµººµ¡¡ÖTrace Gas Orbtiter¡ÊTGO¡¢¥È¥ì¡¼¥¹¡¦¥¬¥¹¡¦¥ª¡¼¥Ó¥¿¡¼¡Ë¡×¤¬Âª¤¨¤¿²ÐÀ±¤ÎÉ½ÌÌ¡£TGO¤Î¥«¥é¡¼¡¦¥¹¥Æ¥ì¥ªÉ½ÌÌ»£Áü¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖCaSSIS¡×¤Ç2021Ç¯12·î3Æü¤Ë´ÑÂ¬¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
²èÁü±¦Â¦¤Ë¸«¤¨¤ëÇò¤¤±ì¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ï¡¢É½ÌÌ¤«¤éº½¿Ð¤ò´¬¤¾å¤²¤ë¿ÐÀûÉ÷¡Ê¥À¥¹¥È¥Ç¥Ó¥ë¡Ë¤Ç¤¹¡£²ÐÀ±¤ÎÉ½ÌÌ¤ò±§Ãè¤«¤é´ÑÂ¬¤·¤Æ¤¤¤ë¼þ²óÃµººµ¡¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿¿ÐÀûÉ÷¤òÄ¹Ç¯Âª¤¨Â³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¡¢ESA¤Î²ÐÀ±Ãµººµ¡¤¬20Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¼èÆÀ¤·¤¿²ÐÀ±Á´ÂÎ¤Î²èÁü¤«¤é¿ÐÀûÉ÷¤ò½¦¤¤½Ð¤·¡¢Æü¤´¤È¡¦µ¨Àá¤´¤È¤Î°ÜÆ°¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤òÄÉÀ×¤·¤¿¸¦µæÀ®²Ì¤ò¡¢¥Ù¥ë¥óÂç³Ø¤ÎValentin Bickel¤µ¤ó¤¿¤Á¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤¬È¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
20Ç¯´Ö¤Î´ÑÂ¬²èÁü¤«¤é¿ÐÀûÉ÷¤ò¸¡½Ð¡¦¥«¥¿¥í¥°²½
ESA¤Î¡ÖMars Express¡Ê¥Þ¡¼¥º¡¦¥¨¥¯¥¹¥×¥ì¥¹¡Ë¡×¡Ê2004Ç¯¡Á¡Ë¤ÈTGO¡Ê2016Ç¯¡Á¡Ë¤¬¼èÆÀ¤·¤¿²ÐÀ±É½ÌÌ¤Î²èÁü¤ò¥Ë¥å¡¼¥é¥ë¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤òÍÑ¤¤¤ÆÀººº¤·¤¿¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢¹ç·×1039¤Î¿ÐÀûÉ÷¤ò¥«¥¿¥í¥°²½¤¹¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼¡¤Ë·ÇºÜ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¸¡½Ð¤µ¤ì¤¿1039¤Î¿ÐÀûÉ÷¤ÎÈ¯À¸°ÌÃÖ¤È¡¢¤½¤Î¤¦¤Á373¤Î°ÜÆ°Êý¸þ¤ò¼¨¤·¤¿²ÐÀ±¤ÎÃÏ¿Þ¤Ç¤¹¡£¿§¤Ï¹õ¡§ËÌÈ¾µå¤Î½Õ¡¢¥°¥ì¡¼¡§ËÌÈ¾µå¤Î²Æ¡¢Çò¡§ÆîÈ¾µå¤Î½Õ¡¢ÀÖ¡§ÆîÈ¾µå¤Î²Æ¤ËÈ¯À¸¤·¤¿¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²èÁü¤«¤é¸¡½Ð¤µ¤ì¤¿²ÐÀ±¤Î¿ÐÀûÉ÷¤Ï¡¢ËÌÈ¾µå¡¦ÆîÈ¾µå¤ÎÁÐÊý¤Ç½Õ¤È²Æ¤ËÂ¿¤¯È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£È¯À¸¤¹¤ë¤Î¤Ï¼ç¤ËÃë´Ö¤Ç¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö¤Î11»þ¡Á13»þº¢¤Ë¥Ô¡¼¥¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£
ESA¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤ÎÈ¯À¸¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ÏÃÏµå¤Î¿ÐÀûÉ÷¤Ë¤è¤¯»÷¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃÏµå¤Î¿ÐÀûÉ÷¤â¡¢²Æ¤Ë´¥Áç¤·¤¿Ô¼¤Ã¤Ý¤¤¾ì½ê¤Ç¸áÁ°ÃÙ¤¯¤«¤é¸á¸åÁá¤¯¤Ë¤«¤±¤ÆºÇ¤âÂ¿¤¯È¯À¸¤¹¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢È¯À¸¾ì½ê¤ÏÎ¾È¾µå¤Ç·¹¸þ¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ËÌÈ¾µå¤Ï²èÁüº¸¾å¤Î¥¢¥Þ¥¾¥Ë¥¹Ê¿¸¶¤Ê¤É°ìÉô¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆîÈ¾µå¤ÏÆÃÄê¤Î¾ì½ê¤Ë½¸Ãæ¤»¤º¹ÈÏ°Ï¤ÇÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¿ÞÃæ¤ÎÇò¤¤»Í³Ñ¤Ï¡¢²ÐÀ±Ãµººµ¡¡¦Ãµºº¼Ö¤ÎÃåÎ¦ÃÏÅÀ¤òÉ½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂÀÍÛÅÅÃÓ¤òÆ°ÎÏ¸»¤È¤¹¤ëÃµººµ¡¤Î¾ì¹ç¡¢º½¿Ð¤¬ÂÀÍÛÅÅÃÓ¤Ë¹ß¤êÀÑ¤â¤êÂ³¤±¤ë¤³¤È¤ÇÈ¯ÅÅÎÌ¤¬Äã²¼¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÇ¶á¤Ç¤Ï2022Ç¯12·î¤Ë¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò½ª¤¨¤¿NASA¡á¥¢¥á¥ê¥«¹Ò¶õ±§Ãè¶É¤Î²ÐÀ±Ãµººµ¡¡ÖInSight¡Ê¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¡Ë¡×¤â¡¢º½¿Ð¤Ë¤è¤ëÂÀÍÛÅÅÃÓ¤ÎÈ¯ÅÅÎÌÄã²¼¤ËÇº¤Þ¤µ¤ìÂ³¤±¤Þ¤·¤¿¡£²ÐÀ±Ãµºº¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢º½¿Ð¤¬¤½¤Î¹ÔÊý¤òº¸±¦¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤êÆÀ¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¿ÐÀûÉ÷¤Î°ÜÆ°Â®ÅÙ¤ÏºÇÂç¤Ç»þÂ®160km¶á¤¯¤Ë
¤Þ¤¿¡¢²ÐÀ±É½ÌÌ¤ò¿á¤¤ï¤¿¤ëÉ÷¤ÏÄÌ¾ï¤Ê¤é¸«¤¨¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¿ÐÀûÉ÷¤Î°ÜÆ°Êý¸þ¤È°ÜÆ°Â®ÅÙ¤òÄÉÀ×¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤Ï²ÐÀ±Á´ÂÎ¤ÎÉ÷¤ò¥Þ¥Ã¥Ô¥ó¥°¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸¡½Ð¤µ¤ì¤¿¿ÐÀûÉ÷¤ÎºÇÂç°ÜÆ°Â®ÅÙ¤ÏËèÉÃÌó44m¡áËè»þÌó158km¤Ë¤âÃ£¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ÏNASA¤Î²ÐÀ±Ãµºº¼Ö¡ÖPerseverance¡Ê¥Ñ¡¼¥·¥Ó¥¢¥é¥ó¥¹¡Ë¡×¤¬´ÑÂ¬¤·¤¿ËèÉÃÌó32m¤ä¡¢InSight¤¬´ÑÂ¬¤·¤¿ËèÉÃÌó31m¤È¤¤¤Ã¤¿É÷Â®¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢²ÐÀ±¤ÎÂçµ¤¤ÏÃÏµå¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÈó¾ï¤ËÇö¤¤¤¿¤á¡¢ESA¤Ï¡Ö¿Í¤Ï²ÐÀ±¤Ç¤Ï»þÂ®100km¤ÎÉ÷¤Ç¤â¤«¤í¤¦¤¸¤Æ´¶¤¸¤ëÄøÅÙ¡×¤ÈÉÕ¤±²Ã¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¹ëÂ®µåÊÂ¤ß¤ÎÂ®ÅÙ¤Ç¿ÐÀûÉ÷¤¬¶î¤±È´¤±¤ë²ÐÀ±¤Î·Ê¿§¤ÏÁÔ´Ñ¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ESA¤Ë¤è¤ë¤È¡¢²ÐÀ±¤Îµ¤¸õ¥â¥Ç¥ë¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÃµºº¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÇÆÀ¤é¤ì¤¿¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤â¤È¤Å¤¤¤Æ¹½ÃÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬¥«¥Ð¡¼¤·¤¿ÈÏ°Ï¤Ï²ÐÀ±É½ÌÌ¤Î¤´¤¯°ìÉô¤Ë¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²ÐÀ±Á´°è¤«¤éÂ¿¤¯¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ò¿·¤¿¤ËÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿º£²ó¤Î¸¦µæ¤Ï¡¢µ¤¸õ¥â¥Ç¥ë¤ò²þÎÉ¤¹¤ë¤¦¤¨¤ÇÌòÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£
µ¤¸õ¥â¥Ç¥ë¤Î²þÎÉ¤Ïº£¸å¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë²ÐÀ±Ãµºº¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÃåÎ¦ÃÏÅÀ¤ÎÉ÷¶·¤òÍý²ò¤·¡¢ÂÀÍÛÅÅÃÓ¤ËÉÕÃå¤¹¤ëº½¿Ð¤ÎÎÌ¤òÍ½Â¬¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
ESA¤Ï¤¹¤Ç¤Ëº£¸åÂÇ¤Á¾å¤²¤é¤ì¤ëÍ½Äê¤Î²ÐÀ±Ãµºº¼Ö¡ÖRosalind Franklin¡Ê¥í¥¶¥ê¥ó¥É¡¦¥Õ¥é¥ó¥¯¥ê¥ó¡Ë¡×¤Ç¾ðÊó¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º½Íò¥·¡¼¥º¥ó¤òÈò¤±¤¿2030Ç¯¤ËÃåÎ¦¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿Bickel¤µ¤ó¤Ï¡¢Mars Express¤ÈTGO¤Ï¿·¤·¤¤²èÁü¤ò¼èÆÀ¤·Â³¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¥«¥¿¥í¥°¤Ë¤Ïº£¸å¤â¿·¤¿¤Ê¿ÐÀûÉ÷¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤À¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ê¸¡¿¥½¥é¥Î¥µ¥¡¡ÊÔ½¸¡¿soraeÊÔ½¸Éô
参考文献・出典
ESA - Dancing dust devils trace raging winds on Mars
Bickel et al. - Dust devil migration patterns reveal strong near-surface winds across Mars (Science Advances)