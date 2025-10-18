新宿に行くなら絶対外せない！ 駅チカグルメ3選 『サタデープラス』で紹介
お笑いコンビ「アンタッチャブル」の山崎弘也さん、柴田英嗣さんらがレギュラーメンバーを務める『サタデープラス』（土曜7時30分〜9時25分、MBS/TBS系）は、身近なお得情報をお届けする朝の情報番組です。2025年10月18日に放送された「新宿に行ったら絶対コレ！グルメいっせーのーせ」のコーナーに、月刊誌『おとなの週末』編集者の戎（えびす）が登場！ 食べ歩きのプロや新宿グルメインフルエンサーと共に、「コスパ最強ランチ」「絶品パン屋さん」「卵とろとろグルメ」のテーマで、“絶対外せない新宿グルメ”について語り合いました。番組で取り上げられたお店とともに『おとなの週末』Webで過去に公開した”戎イチオシのお店”をご紹介します。
コスパ最強！ 大満足ランチ『豚珍館（とんちんかん）』の「とんかつ定食」
●300gの大ボリュームで満足感◎
●具だくさん豚汁とご飯がおかわり自由で1230円という高コスパ！
●自家製ソースやチリソースで味変も楽しめる
とんかつ定食 1230円
『豚珍館（とんちんかん）』の「とんかつ定食」（1230円）
店名：『豚珍館』
住所：東京都新宿区西新宿1-13-8 ルシエル西新宿
電話：050-5484-9490
営業時間：11時〜15時／17時〜22時（21時半LO）
休日：日・祝
交通：JR中央線ほか新宿駅西口から徒歩3分
デパ地下の百名店パン屋『ジュウニブンベーカリー』の「風船パン」
●120％の水分で焼いている高加水パン、モチモチ食感！
●風船のように包まれている姿が可愛い
●包装されているのでお土産にもぴったり
風船パン 400円
店名：『ジュウニブンベーカリー 新宿店』
住所：東京都新宿区西新宿1-1-4 京王百貨店新宿店 中地階
電話： 0570-022-810
営業時間：10時〜20時半 ※日祝は〜20時
休日：京王百貨店新宿店に準ずる
交通：JR中央線ほか新宿駅中央西口（京王口）から徒歩1分
とろっとろの玉子にふわふわのバンズ『エッグスラット』の「ルート20サンド」
●”スクランブルエッグ“と”半熟目玉焼き“のダブルタッグ！
●こぼれるくらいのとろとろ感
●バンズがふわふわで卵と相性抜群
ROUTE 20 SANDWICH（ルート20サンド） 単品1518円・ポテト付き1870円
『エッグスラット』の「ROUTE 20 SANDWICH（ルート20サンド）」（単品1518円・ポテト付き1870円）
店名：『エッグスラット 新宿サザンテラス店』
住所：東京都渋谷区代々木2-2-1 新宿サザンテラス1F
電話：03-6773-0424
営業時間：7時半〜21時
休日：不定休
交通：JR中央線ほか新宿駅南口／新南口から徒歩1分
※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。