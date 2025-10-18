新宿に行くなら絶対外せない！ 駅チカグルメ3選　『サタデープラス』で紹介

お笑いコンビ「アンタッチャブル」の山崎弘也さん、柴田英嗣さんらがレギュラーメンバーを務める『サタデープラス』（土曜7時30分〜9時25分、MBS/TBS系）は、身近なお得情報をお届けする朝の情報番組です。2025年10月18日に放送された「新宿に行ったら絶対コレ！グルメいっせーのーせ」のコーナーに、月刊誌『おとなの週末』編集者の戎（えびす）が登場！ 食べ歩きのプロや新宿グルメインフルエンサーと共に、「コスパ最強ランチ」「絶品パン屋さん」「卵とろとろグルメ」のテーマで、“絶対外せない新宿グルメ”について語り合いました。番組で取り上げられたお店とともに『おとなの週末』Webで過去に公開した”戎イチオシのお店”をご紹介します。

コスパ最強！ 大満足ランチ『豚珍館（とんちんかん）』の「とんかつ定食」

●300gの大ボリュームで満足感◎

●具だくさん豚汁とご飯がおかわり自由で1230円という高コスパ！

●自家製ソースやチリソースで味変も楽しめる

とんかつ定食 1230円

『豚珍館（とんちんかん）』の「とんかつ定食」（1230円）

店名：『豚珍館』

住所：東京都新宿区西新宿1-13-8 ルシエル西新宿

電話：050-5484-9490

営業時間：11時〜15時／17時〜22時（21時半LO）

休日：日・祝

交通：JR中央線ほか新宿駅西口から徒歩3分

デパ地下の百名店パン屋『ジュウニブンベーカリー』の「風船パン」

●120％の水分で焼いている高加水パン、モチモチ食感！

●風船のように包まれている姿が可愛い

●包装されているのでお土産にもぴったり

風船パン 400円

店名：『ジュウニブンベーカリー 新宿店』

住所：東京都新宿区西新宿1-1-4 京王百貨店新宿店 中地階

電話： 0570-022-810

営業時間：10時〜20時半 ※日祝は〜20時

休日：京王百貨店新宿店に準ずる

交通：JR中央線ほか新宿駅中央西口（京王口）から徒歩1分

とろっとろの玉子にふわふわのバンズ『エッグスラット』の「ルート20サンド」

●”スクランブルエッグ“と”半熟目玉焼き“のダブルタッグ！

●こぼれるくらいのとろとろ感

●バンズがふわふわで卵と相性抜群

ROUTE 20 SANDWICH（ルート20サンド） 単品1518円・ポテト付き1870円

『エッグスラット』の「ROUTE 20 SANDWICH（ルート20サンド）」（単品1518円・ポテト付き1870円）

店名：『エッグスラット 新宿サザンテラス店』

住所：東京都渋谷区代々木2-2-1 新宿サザンテラス1F

電話：03-6773-0424

営業時間：7時半〜21時

休日：不定休

交通：JR中央線ほか新宿駅南口／新南口から徒歩1分

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。