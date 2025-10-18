昨年10月の総選挙では、公明党が長年議席を守ってきた大阪6区で、「将来の公明党代表」との呼び声が高かった伊佐進一・元厚労副大臣が、大阪府議から衆院選に転じた日本維新の会の西田薫氏に敗れた。公明党の連立離脱により、自民党が進める維新との連立交渉で選挙協力の鍵を握る選挙区だが、そのキーマン、西田氏に持ち上がった「政治とカネ」の重大な疑惑。姑息な"隠蔽工作"の証言を本誌・週刊ポストは掴んだ。

【写真】収支報告書の問題となったページ

浮上した収支報告書の「虚偽記載」疑惑

問題は、2023年4月の府議選の際に西田氏が選管に提出した選挙運動費用収支報告書（以下、報告書）をめぐるものだ。今年6月、『週刊文春』が電子版で〈維新・新星議員のデタラメ収支報告書を告発する《9人分の領収書を"偽造"か》《専門家は公選法違反・私文書偽造罪の疑いを指摘》〉と題する記事を報じている。報告書には選挙事務員や車上運動員（ウグイス嬢）の9人に報酬を支払ったと記載されていたが、実際には支払われていない「虚偽記載」疑惑だ。

記事では報告書に｢報酬を支払った｣と記載されていた支援者の｢私は選挙戦を手伝いましたが、一銭も受け取っていなかった｣とする証言や、報告書に掲載された領収書が、西田氏側が偽造した可能性があることなどが報じられた。それを受け、西田氏は選挙運動費用収支報告書を訂正、報酬支払いの記載を全面削除したことを発表し、会見で「慣れないスタッフの記入ミス」と釈明した。それを受けて維新は西田氏に「戒告」という軽い処分を下している。

本誌は今回、受け取っていない報酬が報告書に記載されていた9人の支援者を改めて取材のために訪ね、複数の支援者からこの虚偽記載をめぐる西田氏の"隠蔽工作"とも取れる言動についての重大な新証言を掴んだ。西田氏の支援者A氏はこう証言する。

「昨年の総選挙前の10月5日の夜でした。西田さんと奥さんが私の自宅にいらして、『持っておいてください』と私には5万円が入った封筒を、同席したもう一人の支援者には13万5000円が入った封筒を差し出したんです」

13万5000円を渡された支援者B氏はこう話す。

「奥さんは『私の財布から出たお金でなんの心配もない。好きに使ってください』と言いました。後日、心配になって奥さんに『これは公金ですか？』と聞いたのですが、同じ説明をされました」

当時、西田氏は大阪府議を辞職して総選挙（10月27日投開票）への出馬準備を進め、維新に公認を申請していた。ところが、府議選の報告書に報酬を支払ったと記載されていた支援者から｢報酬はもらっていない｣との通報があり、維新の本部は、内々の調査に乗り出していた。通報した支援者C氏は本誌の取材にこう話した。

「府議選後に西田さんから架空の領収書を渡されてサインをしてくれと頼まれ、なぜだろうと思っていた。それで西田さんが衆院選に挑戦することが決まった際に西田さんの収支報告書を見たんです。すると受け取っていない私の報酬が書かれていたので、疑問に思い、党に通報しました｣

総選挙直前に虚偽記載が発覚すれば、西田氏は維新の公認を得られない可能性があった。そこで西田氏は夫人を伴って1年半遅れで報酬を支払うために、現金入りの封筒を用意して報告書に「報酬を支払った」と記載された支援者たちを訪ねたのではないか。支援者D氏もこう言う。

「10月5日の夜に血相を変えた西田さん夫妻が訪ねてこられ、『とにかくお金を預かってくれ』と懇願されて仕方なく受け取りました」

A氏はさらに重要な証言をこう続ける。

「西田さんの説明は、維新の党本部から府議選の時に報酬をもらってない運動員がいると問い合わせがあり、『なんのことかと思って金庫を開けると、運動員のみなさん9人分の報酬をそれぞれ封筒に小分けして入れたものと、それぞれの領収書が残っていて、渡せていなかった』というもので、受け取ってくれと。

私たちはこれまで事務所で選挙のお手伝いをしてきたけど、報酬をもらうようなことはしていない。2人で何度も突き返したんです」

"口裏合わせ"に｢名女優でしたね｣とお礼

その後、西田氏はこう言い出したという。

「西田さんから、『この話で明日維新本部に行かなければならない。（党本部から連絡があれば）お金はもらっていたと伝えてほしい。今は衆院選挙の公認がかかっているから選挙ができなくなる。あなたの一言にかかっているんです』と言われ、それでいったん預かることにしました」（同前）

翌日、維新の党本部にいた西田氏からA氏、B氏に相次いで電話がかかってきた。電話を受けると、維新の党本部のスタッフも聞いているからと言われ、報酬のことを質問されると、2人とも西田氏に頼まれた通りに「報酬のお金は昨年の府議選直後にもらった」と答えたという。

その後、西田氏は再びA氏とB氏のもとを訪ねて来て、維新の調査に"口裏合わせ"してくれたことを「名女優でしたね」と褒めて礼を言われたと証言するのだ。

政治とカネを監視している上脇博之・神戸学院大学教授は、この問題は収支報告書の虚偽記載にとどまらないと語る。

「公選法では当選するために有権者や選挙運動員に金銭・物品その他財産上の利益の申し込みをすれば、買収及び利害誘導罪に相当する。西田氏のケースでは、過去の府議選の報酬の名目ではあっても、総選挙前に有権者に正当な報酬ではない金品の申し出をしている。これは選挙買収にあたる可能性があります」

西田氏に話を聞くべく直撃すると、「書面でお出しください」と話すのみ。改めて質問状を送ると、

｢本来、誤りに気付いた時点で収支報告書を訂正すべきでしたが、その誤りに合わせる形で対応してしまったことは問題であったと思います。今後は、収支報告書等の透明性にも十分に意を払い、適切な対応に努めてまいります。なお、選挙買収との指摘に関しては、弁護士に確認しましたが、それには当たらない、と確認している｣

と答えた。維新本部は西田氏の言動を知っていたのか。こう回答した。

「口裏合わせとは認識していない。偏りが無いよう適正に調査していると認識している｣

維新の公党としての姿勢が問われている。

※週刊ポスト2025年10月31日号